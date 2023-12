Gli Anelli del Potere 2, ecco quando uscirà su Prime: ci sarà una battaglia da 2 episodi | Tutto quello che devi sapere

Una delle serie tv più attese è la seconda stagione del Signore degli Anelli: gli Anelli del Potere, ormai la data di uscita è imminente.

La prima stagione di Gli Anelli del Potere ci ha catapultati in un mondo di avventure strabilianti e segreti avvincenti. Ora, mentre attendiamo ansiosi, la seconda stagione promette di ampliare il già ricco universo della Terra di Mezzo con ancora più tensione, mistero e magia.

Dopo il finale travolgente della prima stagione, dove Sauron è stato smascherato e Gandalf ha svelato le sue carte, ci siamo lasciati con molte domande irrisolte. Il cast e la troupe hanno iniziato a lavorare alla nuova stagione, e anche se il processo richiede tempo, l’attesa sarà sicuramente ricompensata.

La produzione della prima stagione è stata un’impresa titanica, richiedendo 18 mesi di lavoro, ma i risultati hanno catturato l’immaginazione di tutti. La nuova stagione promette di alzare ulteriormente l’asticella con una trama avvincente e la presenza di nuovi talenti.

La tensione e l’intensità del racconto cresceranno, evidenziando un cambiamento di tonalità rispetto alla prima stagione. I membri del cast sono entusiasti delle sfide narrative e dell’evoluzione dei loro personaggi nella nuova stagione.

Personaggi: cast allargato

Oltre ai ritorni attesi come Galadriel (che si prevede che continuerà a lottare, piena di vendetta nei confronti di Sauron per essere stata ingannata e manipolata) e Gandalf, interpretati magistralmente da Morfydd Clark e Daniel Weyman, nuovi volti si uniranno alla lotta contro il male imminente. Personaggi come Isildur ed Elendil torneranno, portati alla vita da attori straordinari come Maxim Baldry e Lloyd Owen. Molte voci avevano suggerito che il sovrano delle Terre del Sud Halbrand, anguilla viscida, fosse in realtà Sauron sotto falsa identità e adesso, con la conferma, sembra inevitabile il ritorno di Charlie Vickers nel suo ruolo.

La storia si sposterà verso la Seconda Era, coinvolgendo varie fazioni come gli elfi, i nani, i Númenoreani e gli Harfoots, con molte aspettative per il ritorno di volti noti e l’introduzione di nuovi personaggi. Tra le nuove aggiunte al cast, spiccano nomi come Yasen Atour di The Witcher che si unirà a Gabriel Akuwudike di Ridley Road, Ben Daniels di The Crown, Amelia Kenworthy, Nia Towle di Persuasion e Nicholas Woodeson di Skyfall. Anche Sam Hazeldine, star di Peaky Blinders, è stato scritturato, ma non in un nuovo ruolo. Sostituirà Joseph Mawle nel ruolo del leader degli Orchi Adar per motivi attualmente sconosciuti. Una settimana dopo sono state rivelate altre aggiunte al cast, tra cui Calam Lynch di Bridgerton e Stuart Bowman di The Pact, mentre l’arrivo di Círdan, uno degli elfi più antichi della Terra di Mezzo, rappresenterà un momento significativo per la serie.

Cosa succederà nella prossima stagione

Nella prossima stagione della serie fantasy su Prime Video, si prospetta un’enorme e estenuante collisione tra gli Elfi di Eregion e le schiere degli Orchi guidate da Adar (interpretato da Sam Hazeldine). Fonti affidabili rivelano che sia Elrond (interpretato da Robert Aramayo) che Arondir (interpretato da Ismael Cruz Córdova) si uniranno alla lotta, un conflitto talmente massiccio da richiedere l’arco di due episodi per essere completamente narrato.

La trama della seconda stagione promette scontri con Sauron, con un focus sulle conseguenze dello smascheramento di Halbrand. Galadriel e altri personaggi principali affronteranno un percorso più oscuro e spaventoso, secondo la produttrice esecutiva Lindsey Weber. Sauron si è insediato a Mordor. L’ultima volta che ci siamo stati, Adar e i suoi compagni orchi stavano godendo i frutti della loro conquista, dopo aver scacciato gli abitanti delle Terre del Sud, molti dei quali sono stati crudelmente mutilati o bruciati nel fuoco implacabile del Monte Fato. Sauron ha parlato a Galadriel del suo desiderio di dominare la Terra di Mezzo, e Mordor sembra essere il luogo ideale per iniziare.

Galadriel è sconvolta dalla rivelazione della vera identità di Halbrand. Aveva riposto fiducia in lui e si è confidata, ma è stata manipolata e ingannata. Se prima provava disprezzo per lui, adesso i suoi sentimenti sono al di là di ogni descrizione. La sua sete di vendetta contro Sauron sicuramente si tramuterà in una ricerca spietata. Nel culmine, Galadriel, Elrond e Celebrimbor hanno forgiato tre anelli da un unico pezzo di mithril, disperatamente cercando di preservare la comunità elfica. Secondo la tradizione di Tolkien, uno di questi anelli giungerà infine nelle mani di Gandalf, ma questo momento sembra essere ancora lontano. Prima di tutto, deve scoprire la sua vera identità!

Trailer e quando uscirà su Prime

La seconda stagione potrebbe richiedere più tempo del previsto, nonostante le speranze iniziali di un lancio nel 2023. Nonostante l’attesa per il trailer della nuova stagione, al momento non è stato rilasciato nulla di ufficiale. Tuttavia, siamo certi che quando arriverà, sarà un regalo per i nostri occhi.

Gli Anelli del Potere continueranno a incantarci su Prime Video nel Regno Unito, e le anticipazioni su nuovi personaggi come Círdan, interpretato da una new entry misteriosa, aggiungono un’aura di eccitante attesa. In attesa di ulteriori conferme e dettagli, i fan possono contare sulla promessa di un nuovo capitolo avvincente, con un cast affiatato e una storia che ci porterà ancora una volta a immergerci completamente nella magia senza tempo della Terra di Mezzo.