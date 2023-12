Il Paradiso delle Signore 8, anticipazioni dal 4 dicembre: non c’è perdono per lei | Un evento rallegrerà tutti

Nelle prossime puntate de Il paradiso delle signore due eventi saranno in contrapposizione, uno lieto e l’altro molto triste.

Se siete curiosi di sapere cosa accadrà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore 8, allora tenevi forti, perché dal 4 dicembre ci saranno moltissimi cambi di scena e risvolti di trama.

Iniziamo da Tancredi, che non vede l’ora di riuscire a riconquistare la sua amata Matilda. È più convinto che mai e per questo è disposto a tutto pur di centrare il suo obiettivo e tornare a chiamarla la sua fidanzata.

Così decide di chiedere aiuto a Flora, ma la donna non si mostrerà disponibile a dargli una mano nella riconquista di Matilda. Anche Umberto chiede soccorso alla donna per far cambiare idea a Matilde, ma non ci sarà niente da fare. Alla fine, Vittorio trova da solo una soluzione e cerca di sorprenderla con un regalo particolare: tuttavia, il suo tentativo sarà un buco nell’acqua, perché la donna ha già preso un’importante decisione.

Nelle prossime puntate incontreremo quindi un Vittorio sottotono e la Frigerio che, al contrario, non ha intenzione di cambiare idea: il perdono, per lei, non è una scelta.

Puntate dal 4 dicembre

I dubbi tartasseranno Alfredo, sempre più convinto che Crespi sia interessato a Irene. Ma in amore ci saranno anche belle notizie grazie a Vito, intenzionato a fare la proposta di matrimonio a Maria. Prima di compiere il grande passo, però, lo vedremo confrontarsi con i suoi più cari amici, tra cui Ciro. Verso le ultime puntate, riuscirà a trovare la soluzione perfetta per sorprendere Maria grazie all’aiuto dello staff del Paradiso.

Agata, invece, inizia con entusiasmo la sua prima lezione di disegno, ma allo stesso tempo è in cerca di risposte: vuole sapere da Concetta perché i Puglisi non volevano farle iniziare il corso. Sente di non sapere qualcosa e vuole vederci chiaro, ecco perché comincia a indagare. Irene riceverà una proposta lavorativa davvero allettante: a fargliela sarà Flora. La sua benevolenza e la generosità potrebbero cambiare la vita della giovane, ma Irene scoprirà troppo tardi che dietro quella proposta c’era lo zampino di qualcuno…

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni

Per quanto riguarda Marcello, lo vedremo battibeccare con una ragazza misteriosa, che poi incontrerà una seconda volta. Tra i due nasce un feeling fatto di scontri e battibecchi. Salvo, intanto, ha un’idea precisa sull’identità della donna ed esprime il suo pensiero.

Nelle prossime puntate, Marcello scoprirà una verità inedita su Rosa e dovrà decidere se riferirla ad Armando. Matteo, invece, verrà a sapere delle intenzioni di Vito e, sorprendentemente, decide di aiutarlo. Infine, Matilde confesserà a Flora di voler volare in Giappone, chiedendole di mantenere il segreto. Tuttavia, la donna non riesce a trattenersi e lo dice Vittorio. A quel punto, accadrà qualcosa di impensabile, che nemmeno Matilde si aspettava.