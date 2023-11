House of the Dragon 2, adesso sappiamo quando esce: anticipazioni esclusive | Riferimenti a GOT

La serie prequel di GOT sta per tornare con la sua seconda stagione, inizia la danza dei draghi. Ecco quando la vedremo.

La frenesia attorno al mondo epico e intricato di Westeros sta per tornare a infiammare gli schermi con la tanto attesa seconda stagione di House of the Dragon.

Dopo una prima stagione che ha catturato l’immaginazione dei fan nel 2022, l’anticipazione per il ritorno di questa saga fantasy è in costante crescita. Ecco uno sguardo al dietro le quinte e alle anticipazioni che circondano la nuova stagione, destinata a essere il fuoco dell’estate 2024.

Le luci si sono appena spente sul set della stagione 2 di House of the Dragon. Con le riprese terminate e il lavoro post-produzione in corso, il team si sta preparando a portare nuovamente i fan nell’universo travolgente e pericoloso dei Targaryen.

Una mossa strategica è stata l’annuncio di Casey Bloys, capo della HBO, che ha fissato l’inizio dell’estate 2024 come data di lancio della seconda parte della serie. L’attesa è diventata febbrile, come la calma prima della tempesta, mentre i fan si preparano ad essere nuovamente catapultati nella saga.

Cosa ci si aspetta nella nuova stagione e trailer

Con la prima stagione che ha gettato le basi per la Danza dei Draghi, la domanda che brucia nelle menti dei fan è: cosa accadrà nella seconda stagione? Con 10 episodi in programma (due in meno rispetto alla prima), la serie si prepara a svelare nuovi inganni, alleanze inattese e l’ascesa di draghi impavidi. Sebbene il focus rimanga sulla cruenta guerra civile tra Rhaenyra e Aegon II, la nuova stagione potrebbe gettare luce su eventi precedenti, aggiungendo nuovi tasselli a un puzzle già complesso. Con l’ingresso di nuovi personaggi come Sangue e Formaggio, le trame si intrecceranno ulteriormente, portando la tensione alle stelle.

Le fiamme dei draghi bramano di nuovo, ma il trailer ufficiale si fa ancora attendere. Una preview esclusiva ha solleticato la curiosità dei fortunati presenti ad un evento stampa della HBO, lasciando tutti in attesa di ulteriori dettagli. L’entusiasmo è alle stelle mentre i fan aspettano ansiosamente uno sguardo più approfondito a ciò che li attende.

Un cast rinomato e un team creativo in evoluzione

La maggior parte del cast principale della prima stagione tornerà per la seconda, anche se alcuni nuovi membri sono stati annunciati. Tuttavia, gli attori chiave come Matt Smith, Emma D’Arcy, e altri interpreteranno ancora i ruoli cruciali che hanno reso la serie così coinvolgente.

Mentre Miguel Sapochnik, co-showrunner e regista, non tornerà per la seconda stagione, Ryan Condal prenderà il ruolo di unico showrunner. Alan Taylor, ex regista di “Game of Thrones”, si unisce al team di direzione creativa come produttore esecutivo e regista di alcuni episodi.

Da Westeros al mondo reale: Luoghi di ripresa e dove guardare

L’universo di “House of the Dragon” prende vita negli studi Warner Bros. di Watford, in Inghilterra, ma anche in pittoresche location spagnole e gallesi. Questo mondo di magia e drago verrà nuovamente trasportato sullo schermo tramite i canali HBO e il servizio di streaming Max, promettendo di incantare gli spettatori in tutto il mondo.

La stagione 2 di House of the Dragon si preannuncia come una tempesta perfetta di emozioni, intrighi e spettacolo visivo. I fan possono prepararsi a immergersi ancora una volta in un mondo di magia e tragedia, dove i draghi volano alto e i giochi di potere diventano sempre più pericolosi.