Terra Amara, anticipazioni dall’11 dicembre: accade il peggio e si scatena il dramma | Non doveva andare così

Sarà una settimana intensa per i protagonisti di Terra Amara, purtroppo succede il peggio, un dolore immenso.

Terra Amara non smette mai di emozionare il pubblico, ed è soprattutto per questo che gli italiani la amano così tanto. Il serial turco, conclusosi nel 2022, è arrivato in Italia nello stesso anno e ha subito conquistato i telespettatori.

In Italia siamo arrivati alla terza stagione e il successo non fa che aumentare. Chi ha già dato un’occhiata alle anticipazioni del finale della serie sa che i fan verseranno molte lacrime.

Nel corso delle puntate non mancano mai i colpi di scena, e proprio quando uno si aspetterebbe che le cose si sono sistemate, ecco che succede qualcosa che rimette in discussione tutto.

Se pensate di essere pronti ad affrontare qualsiasi cosa, aspettate di sapere cosa succederà la prossima settimana: preparate i fazzoletti perché dovrete asciugare molte lacrime.

Terra Amara: anticipazioni 11-17 dicembre

La settimana dall’11 al 17 dicembre sarà davvero esplosiva per i protagonisti della soap opera. Sicuramente a sconvolgere di più i fan della serie sarà Fekeli che esprimerà il desiderio di voler adottare Kerem Ali, il figlio di Yilmaz e Müjgan. Fekeli è convinto di voler fare questo passo, tanto che darà il via alle pratiche di adozione, ma non sarà così semplice: ci sono la mamma e il fratello di Müjgan che vorrebbero l’affidamento del bambino.

Sicuramente non sarà semplice assistere a queste dinamiche di lotte per “ottenere” il bambino, e qualcuno ne soffrirà sicuramente. La prossima settimana si incentrerà per lo più su questa vicenda, ma accadrà anche qualcosa di terribile che potrebbe ribaltare le sorti della serie tv e distruggere di dolore gli animi dei telespettatori.

Un dolore atroce

Purtroppo le cose non migliorano, anzi: le anticipazioni ci dicono che il piccolo Kerem Ali starà malissimo e soffrirà un febbrone che lo farà rischiare grosso. Sarà Nazire a rendersi conto che le condizioni del bambino peggiorano a vista d’occhio e che il piccolo potrebbe essere molto grave, così finalmente il piccolo verrà portato in ospedale, dove infatti verrà ricoverato d’urgenza. Ma di che malattia soffre il povero Kerem Ali?

Purtroppo si sospetta che il bimbo abbia contratto la meningite, quindi saranno tutti in apprensione per la sua guarigione. Sarà soprattutto Fikret a soffrire più di tutti gli altri per la salute compromessa del piccolo. L’uomo, non potendo fare materialmente nulla per aiutare il bambino, comincerà a pregare per la sua salute, sperando che accada un miracolo. Sicuramente la prossima settimana sarà ricca di emozioni, e anche siamo sicuri che i telespettatori pregheranno per il povero bambino.