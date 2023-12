La Promessa, anticipazioni dall’11 dicembre: la vendetta si scaglia con violenza | Deve mettere a tacere…

Alcune situazioni hanno portato a una vendetta pronta a scatenarsi, non aspettatevi di certo alcuna pietà per…

I fedeli telespettatori che seguono La Promessa non hanno idea di cosa accadrà la prossima settimana: stanno per emergere situazioni scottanti che lasceranno tutti a bocca aperta.

La soap opera spagnola ha conquistato gli italiani fin dalla sua prima puntata, andata in onda in Italia lo scorso 29 maggio su Canale 5. La serie racconta di Mariana “Jana” Exposito, una ragazza che giunge al palazzo La Promessa per vendicare la morte di sua madre.

Mentre in Spagna si è già arrivati ai primi due episodi della terza stagione, in Italia siamo ancora alla prima, quindi bisogna stare molto attenti a non incappare negli spoiler sul web.

Ricca di colpi di scena, la serie si appresta a entrare nel vivo proprio la prossima settimana, con una vendetta ben congegnata che vi farà saltare sulla sedia!

La Promessa: anticipazioni dall’11 al 15 dicembre

Nelle puntate della settimana dall’11 al 15 dicembre assisteremo a molte situazioni spinose, gran parte delle quali riguardano Salvador e Maria. L’uomo ha sbalzi d’umore e sembra non essere convinto della sua scelta; a questo si aggiungono i suoi problemi di salute che non fanno altro che peggiorare, preoccupando Maria. L’umore dell’uomo è nero e a farne le spese è anche la domestica che, se all’inizio non vedeva l’ora di sposarsi, ora non sa più cosa fare.

Manuel si troverà di fronte a una decisione importante: accetterà o rifiuterà il lavoro che tanto attendeva? Alla fine l’uomo rifiuta il posto di lavoro per rimanere vicino alla moglie incinta. Ovviamente Jimena è al settimo cielo e decide di godersi questo cambiamento del marito, godendo del suo rinnovato affetto. Nel frattempo c’è qualcuno che trama una vendetta nei minimi dettagli per ristabilire l’ordine delle cose.

Una vendetta servita fredda

Lorenzo è un personaggio molto apprezzato dai telespettatori, e proprio lui sarà al centro di questa atroce vendetta. L’uomo ha infatti scoperto che qualcuno lo ha visto baciarsi con la baronessa e deve assolutamente scoprire di chi si tratta prima che Catalina scopra il fatto. L’obiettivo dell’uomo infatti è appropriarsi delle proprietà della donna, ma deve stare molto attento a non compiere dei passi falsi. Ecco perché, quando Curro gli rivela che una persona lo ha visto baciarsi con la baronessa, si agita e cerca di indagare per capire chi è stato.

Alla fine Lorenzo scopre che è stata Jana a vederli e lo ha detto subito a Curro. La domestica ora deve stare molto attenta all’uomo per evitare di rimanere vittima di una vendetta pesante. Riuscirà Jana a sfuggire dalle grinfie dell’uomo? Catalina scoprirà la verità? Ce lo diranno le prossime puntate de La Promessa.