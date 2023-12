Balenciaga, ecco quando esce su Disney+ la serie tv sulla vita dello stilista | Manca pochissimo

Cristóbal Balenciaga è una delle serie Tv più attese su Disney+, ecco quando esce. Ormai manca davvero pochissimo.

Il racconto si ispira alla vita dello stilista, interpretato da Alberto San Juan, che sarà accompagnato da un cast internazionale d’attori. La serie tv ripercorre la vita di Cristóbal Balenciaga, dalla sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937, fino alla realizzazione dei capi che l’hanno reso grande nel mondo.

“Si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l’élite e l’aristocrazia spagnola”, spiega la sinossi rilasciata. La carriera di Balenciaga è iniziata in salita, perché i modelli che creava non conciliavano con i gusti dell’alta borghesi parigina, dove grandi marchi come Chanel, Dior e Givenchy dominavano già il mercato dell’alta moda.

Ci vorrà del tempo prima e tanti sacrifici prima che Cristóbal Balenciaga riesca a definire uno stile nuovo, che diventerà uno dei più apprezzati di tutti i tempi. Nel corso della sua carriera incontrerà giornalisti, icone di stile e artisti che ispireranno il suo lavoro.

“Un uomo enigmatico e di straordinario talento che sfidò le convenzioni sociali dell’epoca e rivoluzionò il mondo della moda”. Così Disney+ introduce al pubblico la serie tv ispirata alla vita del creatore spagnolo di Guetaria.

Balenciaga, di cosa parla la serie tv sullo stilista

“Cristóbal Balenciaga” si propone di raccontare tutto ciò che non sappiamo della vita del grande stilista: dalle difficoltà, ai no ricevuti, fino all’apice del successo. Alberto San Juan vestirà i panni di Balenciaga e sarà affiancato da un cast con i fiocchi, che darà vita a quel circolo di amici e stilisti che hanno fatto la differenza nella carriera professionale del protagonista, e non solo.

Tra loro vedremo Belén Cuesta, interpretata da Fabiola de Mora y Aragón, l’uomo d’affari di Sebastian, ossia Josean Bengoetxea, interpretato da Nicolás Bizkarrondo. Ci sarà sua moglie Cecilia Solaguren (Virgilia Mendizabal), il suo collaboratore Adam Quintero (Ramón Esparza) e il socio e partner commerciale Thomas Coumans (Wladzio D’Attainville). Oltre ad essi, vedremo altri personaggi significativi del XX secolo, come i giornalisti che hanno segnato la vita di Balenciaga, ma anche Coco Chanel, interpretata da Anouk Grinberg.

Data di uscita su Disney+

Il racconto permetterà agli spettatori di entrare nella psiche dello stilista e capire quali difficoltà ha dovuto superare: la prima fra tutte è stata senza dubbio l’ossessione per il controllo, che ha perseguitato e caratterizzato Cristóbal Balenciaga fin dalla più tenera età.

La serie tv ispirata alla vita e all’eredità artistica lasciata dal grandissimo stilista spagnolo sarà disponibile su Disney+ subito dopo le feste di Natale, dal 19 gennaio 2024. Il trailer è già stato rilasciato e dà un assaggio di ciò che vedremo nella serie tv. Uno stilista iconico, che lotta per trovare la sua identità e si divide fra tre città d’arte: Parigi, Madrid e Getaria.