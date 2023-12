Un Posto al Sole, anticipazioni dall’11 dicembre: l’incidente drammatico porterà alla perdita | Per loro è la fine

Per Marina e Roberto la situazione diventa sempre più pericolosa, il tremendo incidente peggiora tutto.

La nuova settimana si avvicina e i fan di Un Posto al Sole fremono dal sapere cosa accadrà nelle prossime puntate: le anticipazioni dipingono degli episodi pieni di soprese, talvolta spiacevoli.

Ci sarà una perdita che cambierà la vita di due protagonisti, ma per capire fino in fondo cosa accadrà, occorre partire da Ornella. La donna ha già deciso quale sarà il suo futuro dal punto di vista lavorativo e non è intenzionata a cambiare opinione.

Nemmeno Viola e Raffaele riescono a farla ragionare, perché si trovano davanti un muro invalicabile. Infatti, nelle prossime puntate vedremo Ornella fare domanda per andare in pensione.

Rossella continua ad organizzare il matrimonio, ma questa volta fa delle modifiche: infatti, ha deciso di fare dei tagli a livello di costi, visto che Michele non vuole aiutare con le spese. La decisione di Rossella creerà ulteriori tensioni familiari e lasciano presagire una furiosa lite.

Un Posto al Sole, anticipazioni

Nel corso degli episodi, verrà a galla il motivo per cui Michele non vuole spendere soldi: Nunzio, infatti, scoprirà che l’uomo sta attraversando un momento economicamente difficile. Silvia avrà un lungo dibattito con Giancarlo proprio a proposito del matrimonio: la donna, disperata, si sfogherà con lui. Rossella dal canto suo salirà sulle ambulanze per aiutare, trovandosi così un nuovo incarico. Vedremo due schieramenti: da una parte Riccardo che critica il comportamento della ragazza, mentre Nunzio che prenderà le sue difese.

Rincontreremo Ida alle prese con la questione della maternità: la donna vuole convincere tutti di essere la vera madre di Tommaso. Non solo, nuove verità nascoste potrebbero venire a galla e mettere alle strette Marina e Roberto. Samuel, invece, continua a combattere con i sensi di colpa per essere stato infedele nei confronti di Speranza e, arrivato al limite, cerca una soluzione per far sì che la loro relazione vada avanti.

Puntate dall’11 dicembre

Niko si ritrova da solo in studio ed è convinto che Alberto si stia assentando per via di Clara, ma scoprirà che le cose non sono come pensa lui, anzi. Il motivo dell’assenza di Alberto è un altro. Marina e Roberto saranno i grandi protagonisti delle prossime puntate, perché vivranno momenti di panico, dove tutto sembrerà crollare definitivamente.

Lara, infatti, ha finalmente riacquisito la memoria e questo sarebbe un fatto gravissimo per Marina e Roberto, perché i due potrebbero essere smascherati. Ora che Lara sta meglio ha buone possibilità di ricordare cosa è successo quel maledetto giorno.