Un Posto al Sole, anticipazioni pericolose: corsa contro il tempo | Preparate i fazzoletti

Sarà una settimana da cardiopalma quella di Un Posto al Sole, inizierà ufficialmente la corsa contro il tempo per i due.

Un Posto al Sole è una delle soap opere più avvincenti e longeve che vanno in onda in televisione in questi ultimi decenni. L’appuntamento è sempre lo stesso da ben 28 anni: dal lunedì al venerdì alle 20.45 circa su Rai3 i fan della serie televisiva rimangono incollati al piccolo schermo per scoprire le varie vicende dei protagonisti coinvolti.

Domani 6 gennaio l’Epifania porterà via tutte le feste ma ci lascerà con una settimana dedicata a Un Posto al Sole dove ogni puntata sarà piena zeppa di colpi di scena, incastri di trama e corse contro il tempo in perfetto stile film d’azione. In particolare, due personaggi della serie tv saranno coinvolti maggiormente per via di un terzo.

La settimana si aprirà con un Diego abbastanza turbolento e dubbioso riguardo ad Ida ed alla sua situazione attuale. Per scoprire che cosa sta succedendo nella vita della donna, il giovane deciderà di intraprendere un lungo viaggio oltre i confini dell’Italia. Diego, infatti, prenderà la drastica decisione di andare in Polonia.

Questa sua scelta non coinvolgerà soltanto lui stesso ed Ida, ma anche Roberto e Marina. I due coniugi, infatti, avevano orchestrato un piano machiavellicamente perfetto nei confronti di Ida e la decisione di recarsi in Polonia presa da Diego potrebbe mettere a serio rischio l’efficacia del loro piano.

Roberto e Marina sul filo del rasoio

Appresa la notizia che Diego vuole andare in Polonia, la coppia di coniugi deciderà immediatamente di cercare di depistare il giovane, raccontandogli il falso per farlo desistere dall’andare da Ida. Tuttavia, pare proprio che le scuse trovate da Roberto e Marina non basteranno a convincere Diego ad abbandonare il suo piano.

Così il giovane deciderà di partire per la Polonia accompagnato da suo padre Raffaele e volenteroso di scoprire la verità alla sua adorata Ida. Nel frattempo, Roberto e Marina scopriranno che Diego non ha ceduto e che partirà comunque. In questo modo, inizierà una corsa contro il tempo dove la coppia dovrà fare di tutto per arrivare prima di lui in Polonia ed evitare che tutto vada a rotoli.

Il destino di Ida

Ma perché mai Ida si ritrova in Polonia? Semplicemente perché il piano di Roberto e Marina era quello di esiliare la donna il più lontano possibile. I Ferri hanno fatto credere ad Ida di voler far conoscere il piccolo Tommaso alla sua famiglia in Polonia. Così facendo la coppia è riuscita a convincere Ida a lasciare l’Italia.

Ma questo atto caritatevole nascondeva ben altri scopi. Infatti, Roberto ha cercato un parente vicino ad Ida che la tenesse bloccata in Polonia e che non la facesse più ritornare in Italia. Il piano di Roberto ha la meglio ed Ida si ritroverà bloccata in Polonia senza poter ritornare indietro e chiedere aiuto. Vedremo se e quando Diego riuscirà a raggiungere la donna e che cosa farà in merito alla sua situazione.