Euphoria 3, ecco quando esce: l’attesa è snervante ma quasi finita | Devi sapere che…

La terza stagione di Euphoria si sta facendo davvero desiderare, ma ne varrà davvero la pena. Cosa devi sapere.

Se la prima stagione di Euphoria vi era piaciuta, la seconda è stata un vero capolavoro con colpi di scena e momenti spettacolari ogni episodio, quindi dalla terza stagione ci si aspetta che si alzi ancora di più il tiro.

Sicuramente ad aiutare nel successo, oltre ai protagonisti di grandissimo talento, anche le trame intricate e difficili anche da digerire, i temi trattati sono attuali ma estremamente dolorosi.

Nonostante ci siano stati diversi pareri contrastanti rispetto alla trama, che per alcuni non era sempre coerente, la serie ha riscosso uno dei maggiori successi per la HBO e per noi in Italia su NOW e Sky. Non per nulla, la terza stagione è stata rinnovata alla fine della seconda.

Quindi senza indugiare oltre, ecco cosa devi sapere della terza stagione di Euphoria e soprattutto quando potremo vederla sui nostri schermi.

Di cosa parlerà Euphoria 3?

Una delle domande che tutti si fanno è quale sarà la trama della terza stagione, quello che sappiamo per certo è che il regista Levinson ha raccontato che sarà come un ‘film noir’ con Rue ovviamente al centro della trama coinvolta un percorso emotivo per trovare la strada della moralità in un mondo corrotto. Inoltre le molte domande lasciate aperte alla fine della seconda stagione troveranno risposta nella terza: dopo lo spettacolo di Lexie Maddie riuscirà a vendicarsi e cosa succederà?

La stessa Cassie è stata lasciata da Nate e da tutte le altre persone che le erano amiche, oltre che dalla sua famiglia, come ritroverà nuovamente la sua strada? Inoltre abbiamo lasciato Rue e Jules in una relazione complicata con il distacco totale dopo il tradimento di una verso l’altra. Uno dei temi più caldi per questa prossima stagione è la possibilità che ci sia un salto temporale, la stessa Zendaya lo aveva quasi annunciato durante un’intervista, questo anche per giustificare il crescere degli attori che ormai non possono più sembrare degli adolescenti. Ma soprattutto, quello che vogliamo sapere se questa sarà l’ultima stagione.

Data di uscita di Euphoria 3

Per questa risposta dobbiamo tutti prendere un grand respiro per calmarci e non fare pazzie, ad annunciare l’uscita della terza stagione è stato direttamente il presidente e amministratore delegato di HBO e Max, Casey Bloys che durante un evento stampa di novembre ha confermato la terza stagione per il 2025. Una decisione che ha lasciato i fan molto amareggiati visto che si tratterebbe di moltissimi anni a bocca asciutta.

La causa del ritardo è stata attribuita al lungo sciopero SAG-AFTRA dei mesi scorsi che ha tenuto ferma quasi tutta l’industria cinematografica, lo stesso aveva dichiarato che non avevano potuto iniziare le riprese per quando erano state programmate, quindi sicuramente non sarebbero riusciti a farla uscire prima. Insomma un boccone davvero amaro da mandare giù, ma aspetteremo con pazienza.