Gigolò per caso 2, ecco quando arriva su Prime Video: il colpaccio di De Sica | Devi sapere che…

Dal debutto su Prime Video, la serie Gigolò per caso è stato un grandissimo successo e adesso si chiede la seconda stagione.

È possibile una tregua tra sessi? È quello che indaga la serie Prime Video Gigolò per caso, che ha appassionato i fan, ora in attesa di una seconda stagione. Chi ha amato la serie tv con De Sica sarà felice di scoprire che ci sono delle novità sul prossimo capitolo della serie tv.

Diretta da Eros Puglielli e con un cast unico e divertente, la serie ha fatto breccia nel cuore degli spettatori: tra gli attori troviamo Ambra Angiolini e Asia Argento, per la prima volta insieme sul piccolo schermo.

Nel cast anche il grandissimo Christian De Sica con un ruolo di spessore, quello del padre Giacomo, e Pietro Sermonti che interpreta Alfonso, che si reinventa gigolò per restituire un’ingente somma di denaro ai criminali.

A distanza di un mese dall’uscita su Prime i fan di Gigolò per caso chiedono a gran voce quando uscirà la seconda stagione. La prima, infatti, ha rappresentato l’espediente perfetto per farsi due risate durante le vacanze di Natale.

Tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione

Ispirata all’originale Alphonse, la serie tv Prime è uscita pochi giorni dopo quella francese. Sebbene sia stata rilasciata solo il 21 dicembre, i fan fremono nel sapere se ci sono novità sul futuro. E in effetti è così. È presto per parlare di una data di uscita, ma con tutta probabilità la seconda stagione verrà realizzata. Eros Puglielli, il regista, vorrà approfittare dell’ondata di successo ricevuta con il primo capitolo, che si è chiuso con la sesta puntata intitolata Laura.

È un racconto inconcluso, che ha bisogno di essere proseguito, ecco perché si dà per scontato che ci sarà una seconda stagione. Sempre rimanendo nel campo delle ipotesi, è probabile che nelle prossime settimane arriverà il via libera per la realizzazione di Gigolò per caso 2, un’occasione imperdibile per la piattaforma di streaming Prime Video, che ha presentato un prodotto divertente e originale proprio sotto le vacanze natalizie.

Gigolò per caso 2: data di uscita

Questo vuol dire che, con tutta probabilità, la seconda stagione non uscirà prima di fine 2024 o inizio 2025. A proposito della trama, per capire di cosa potrebbe parlare in futuro, bisogna rifarsi all’ultima puntata, nella quale è apparsa Laura, interpretata da Stefania Sandrelli.

I Bremer riescono a saldare il debito e Alfonso torna finalmente a casa di Margherita. Se dovesse essere realizzata una seconda stagione, tuttavia, è probabile che torni anche la madre di Alfonso. Anche Giacomo potrebbe tornare in carreggiata con il lavoro. Insomma, Gigolò per caso è nata come miniserie e ha avuto un finale aperto che lascia spazio a molte riflessioni e spunti di trama per un seguito. Non resta che attendere nuove informazioni sulla seconda stagione.