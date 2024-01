Berlino 2, ecco quando uscirà su Netflix e tutte le novità da conoscere | Sono tutti impazziti

Dall’uscita di Berlino, lo spin-off de La Casa di Carta si è capito che era un successo, adesso vogliamo la stagione 2.

Il mondo della televisione è stato catturato da una nuova epopea, un capitolo che esplora le radici e le gesta del famigerato Berlino, l’architetto della rapina alla Zecca Reale di Spagna nella celebre serie “La Casa di Carta”. Questo spin-off, semplicemente intitolato “Berlino”, getta luce sulla carriera del famoso criminale prima degli eventi che hanno reso celebre la Casa di Carta.

La prima stagione di “Berlino” segue il protagonista, interpretato dall’attore Pedro Alonso, durante i suoi anni d’oro, un periodo in cui la sua genialità non era ancora oscurata dalla consapevolezza della malattia e dalla prigionia nella zecca spagnola. Berlino concepisce un piano ambizioso: far sparire gioielli dal valore di 44 milioni attraverso un trucco magico.

La trama si snoda attraverso la collaborazione con una delle tre bande con cui aveva precedentemente compiuto rapine audaci. Il punto focale della narrazione è il ritorno di Berlino ad un’epoca in cui la sua mente era libera da vincoli e la sua creatività nel crimine era all’apice.

Questo viaggio nel passato rivela i dettagli intricati delle sue strategie e la sua abilità nel coinvolgere vecchi complici. La serie spagnola anche in questo caso targata Netflix offre uno sguardo approfondito sulla complessità del personaggio, mostrando il suo lato più vulnerabile e le motivazioni dietro le sue azioni audaci.

Ci sarà una nuova stagione per Berlino?

La domanda che ora, dopo la distribuzione di questa attesissima serie, si pone tutto pubblico è se ci sarà o meno una seconda stagione. Le prime recensioni della serie sono state variegate poiché hanno puntato l’attenzione sul tono romantico di Berlino e l’apparente mancanza di azione, sottolineando che questi aspetti non sono sempre connessi in modo fluido. Tuttavia, il successo della serie potrebbe essere determinato dal suo impatto su Netflix, dove la prova del nove risiede soprattutto nel numero di streaming che lo spin-off de La Casa di Carta riuscirà ad ottenere.

Sarà in grado di eguagliare il fenomeno del prodotto “madre”? Berlino, con la sua forza magnetica, potrebbe essere il cardine su cui poggia il destino della serie. Il finale della prima stagione lascia intravedere nuove trame e sottolinea parecchio potenziale per una continuazione della storia. Tuttavia, nonostante il desiderio dei fan che Berlino possa essere rinnovata per un ulteriore capitolo non vi è certezza che questo avvenga: solo il tempo saprà delineare il futuro del criminale più affascinante della televisione moderna.

Chi ci sarà nella seconda stagione?

Il cast di Berlino, che ha già dimostrato la sua abilità nel portare avanti narrazioni avvincenti, potrebbe essere riconfermato, con l’aggiunta di nuovi personaggi che metterebbero alla prova le dinamiche di Berlino e del suo braccio destro, Damián, un personaggio anch’esso ricco di sfaccettature e con diverse questioni in sospeso, specialmente in amore proprio come il suo protagonista sempre diviso tra “lavoro” e il desiderio di una reale relazione.

Insomma, benché questo telefilm spagnolo abbia diverse lacune sia nella storia che dal punto di vista registico, è innegabile ritenere “Berlino” un buon prodotto da intrattenimento, una sorta di guilty pleasure tra la fine e l’inizio del nuovo anno.“Berlino” è un tuffo incredibile negli anni precedenti alla celebre rapina, un’occasione per esplorare il passato di uno dei personaggi più intriganti della televisione. Mentre il verdetto sulla sua futura popolarità rimane sospeso, il pubblico resta in attesa di nuovi colpi di scena e dietro le quinte che potrebbero plasmare ulteriormente il destino di Berlino e della sua criminale genialità