Serie TV Berlino: lo spin-off de La casa di carta, data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 2

Nuovi bersagli e nuove rapine nello spin-off de La casa di carta dedicato al ladro di gioielli Berlino; ecco tutte le novità.

Quando quasi due anni fa La casa di carta rilasciava la sua ultima stagione, Netflix annunciava la produzione di uno show spin-off che avrebbe riportato al centro uno dei personaggi principali della prima parte del drama spagnolo, Andrés de Fonollosa, o con il suo nome in codice: “Berlino”. Berlino sarà anche il nome dello show che fra pochi mesi sarà reso disponibili su tutte le nostre Netflix homepage e fungerà da prequel, seguendo il ladro di gioielli in uno dei suoi colpi più ambiziosi.

La casa di carta è lo show spagnolo ideato da Álex Pina che segue un gruppo di rapinatori guidato dal Professore (Álvaro Morte) che pianifica un enorme colpo alla Zecca di Stato spagnola. Per le prime due stagioni il capo de facto dei ladri, in assenza del Professore, è stato Berlino (Pedro Alonso), che era anche suo fratello. Con l’avanzare dello show molti personaggi hanno perso la vita, fra cui Berlino stesso, ma La casa di carta l’ha riportato più volte su schermo tramite flashback.

Di cosa parlerà Berlino

Dopo quasi due anni di quiete, Netflix ha rilasciato moltissime novità sullo spin-off negli ultimi mesi. Al Netflix Tudum è stato mostrato un teaser trailer che ci anticipa la trama generale: Berlino assembla un team di ladri per portare a termine un colpo da 44 milioni in una famosa casa d’aste di Parigi, ma si innamorerà della moglie del proprietario della struttura mettendo a rischio l’intero piano.

Il teaser presenta il personaggio di Berlino come uno che non ha mai dovuto scegliere fra amicizie, amori, soldi: lui ha sempre preso tutto ciò che desiderava. Sembra l’incipit perfetta per una storia che intreccerà il suo “dovere” da ladro ed il “piacere” di stare con la donna di cui si è innamorato. Berlino farà come è abituato, e invece di scegliere fra una delle due cose le vorrà entrambe per sé, generando delle conseguenze impreviste.

Il cast di Berlino

Un altro video distribuito da Netflix ci presenta il cast ed i nuovi personaggi che vedremo in Berlino. Si parte ovviamente dal protagonista, Andrés de Fonollosa detto Berlino, interpretato da Pedro Alonso; troviamo poi Tristán Ulloa come il professor Damián, Michelle Jenner come l’esperta di computer Keila, Begoña Vargas come Cameron, Julio Peña come il giovane Roi, infine Joel Sánchez come l’irruente Bruce. Questo il nucleo del team assemblato da Berlino per il suo colpo.

Nel cast troviamo inoltre Julien Paschal come Polignac, Yuri D. Brown come Bertand, Marcel Gonzalez come Jean e Miko Jarry come Olivier; Rachel Lascar interpreterà un ruolo non ancora specificato. Se rivedremo o meno i personaggi di La casa di carta, in particolare il Professore, non è ancora dato sapere.

Le vibes di Berlino e data di uscita

Il teaser trailer non è molto su cui fare affidamento, ma nel veloce alternarsi di scene vediamo che i rapporti fra i membri della banda finiranno ad influire sulla buona riuscita del colpo esattamente come accadeva in La casa di carta. Non ci aspetta quindi solo la tensione della componente thriller, ma anche quella drama.

La data di uscita non è stata specificata al giorno, ma sappiamo che Berlino uscirà a dicembre 2023, esattamente due anni dopo la fine della serie madre.