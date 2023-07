Serie TV Immagini dal set di The Sandman 2 | Orfeo debutterà nella serie? Di Federico Del Ferraro - 9

Nuove notizie per The Sandman 2: una foto dal set rivela un personaggio in bianco che potrebbe essere Orfeo.

Le opere di Neil Gaiman hanno fruttato numerosissimi adattamenti cinematografici e televisivi. Gli anni recenti hanno visto la trasposizione di American Gods, Good Omens e The Sandman, fumetto scritto da Gaiman e pubblicato dalla DC Comics a cavallo fra gli anni Ottanta e Novanta. Si tentò di portare The Sandman sul piccolo schermo fin dai primi ’90, ma il progetto si concretizzò infine solo nel 2019 grazie a Netflix; la prima stagione è arrivata nell’estate 2022 e la seconda è attualmente in produzione.

Proprio da uno dei set di The Sandman 2 ci arriva un’immagine che ha fatto speculare molto i fan del fumetto e della serie. Pubblicata da DTN NEWS su Twitter, la foto vede il protagonista Morfeo, interpretato da Tom Sturridge, mentre dialoga faccia a faccia con un personaggio vestito completamente in bianco. Purtroppo per noi, l’uomo in bianco è di spalle e non si riescono ad individuare altri dettagli, ma la fanbase si è fatta un’idea su chi potrebbe essere.

Il personaggio in bianco potrebbe essere Orfeo

La teoria che va per la maggiore è che il personaggio vestito in bianco sia Orfeo, personaggio che nell’opera originale fa il suo debutto nel volume intitolato Favole e riflessi. Orfeo è il figlio di Morfeo e Calliope (quest’ultima ancora non comparsa nella serie televisiva) ed è introdotto nel fumetto come una testa disincarnata che deve essere recuperata da Lady Johanna Constantine per conto di Morfeo stesso; in un’altra storia Orfeo sposa Euridice, mentre in una terza assisterà il padre in cambio della propria morte.

Date le premesse del fumetto, potrebbe sembrare strano che Orfeo venga presentato con un aspetto così regolare, ma ci sono anche alcune argomentazioni a favore. Nell’episodio bonus di The Sandman, Orfeo veniva nominato, lasciando credere a molti che si trattasse di una anticipazione sulla seconda stagione. Contemporaneamente, alcune dichiarazioni degli sceneggiatori sembravano alludere all’introduzione del personaggio.

Quando arriverà The Sandman 2

The Sandman 2 è in corso di riprese proprio in queste settimane. La produzione è riuscita a prendere il via schivando lo sciopero della Writers Guild of America che sta rallentando le produzioni di tantissime opere di cinema e televisione. Per quanto riguarda data di uscita o trailer, non c’è ancora alcuna novità: se le riprese sono ora in corso ci attende almeno un altro anno di attesa per scoprire qualcosa in più sul misterioso personaggio.

Per i fan delle opere di Neil Gaiman non c’è però da disperare: questa estate vedremo il ritorno di Good Omens con una seconda inaspettata stagione in cui Aziraphale e Crowley dovranno scoprire quale pericolo si cela dietro l’amnesia dell’arcangelo Gabriele. Good Omens tornerà su Prime Video il 28 luglio 2023.