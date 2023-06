Serie TV Good Omens 2: data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 14

Neil Gaiman torna nel mondo di Good Omens e ci porta un sequel direttamente dalle idee mai realizzate di Pratchett e Gaiman stesso.

Good Omens è stata fino a pochi mesi fa una mini-serie targata Amazon e scritta da Neil Gaiman. La serie è l’adattamento del libro Buona Apocalisse a tutti! scritto da Neil Gaiman stesso e Terry Pratchett, e racconta la storia dell’angelo Aziraphale e del demone Crowley che, per non dover interrompere la loro vita sulla Terra, uniscono le forze per fermare l’Apocalisse.

Nonostante Buona Apocalisse a tutti! sia stato raccontato in toto nell’adattamento, Gaiman ha deciso di impugnare di nuovo la penna e tornare con una seconda stagione. Pare infatti che Gaiman e Pratchett (quest’ultimo morto nel 2015) avessero delle idee mai concretizzate riguardo un potenziale seguito della storia; Gaiman ha deciso di rivisitare queste idee per creare Good Omens 2. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla seconda stagione dello show.

Di cosa parlerà la seconda stagione di Good Omens?

Ciò che sappiamo sulla seconda stagione di Good Omens lo sappiamo grazie ai trailer e alle clip mostrare durante il New York Comic Con. I nostri protagonisti Aziraphale e Crowley dovranno vedersela con un particolare angelo che ha perso la memoria e compare nel negozio di Aziraphale dal nulla, ovvero l’arcangelo Gabriele. Pare che Gabriele dovesse consegnare qualcosa ad Aziraphale per impedire un “evento terribile”, ma non ricorda nient’altro.

Nel frattempo, le forze del Paradiso e dell’Inferno vogliono acciuffare Gabriele per chissà quale scopo, e starà all’improbabile duo protagonista tenere l’arcangelo al sicuro e scoprire cosa stava cercando di fermare. Potete recuperare il trailer della seconda stagione qui sotto.

Chi è nel cast di Good Omens Stagione 2?

Nel cast della seconda stagione di Good Omens ritroviamo anzitutto i personaggi principali già conosciuti. Ritornano Michael Sheen e David Tennant nei ruoli di Aziraphale e Crowley, Jon Hamm (Mad Men) come l’arcangelo Gabriele, Derek Jacobi (Tolkien) come la Voce di Dio, Niamh Walsh (The Sandman) come Greta Kleinschmidt, Mark Gatiss (Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno) come Mr. Harmony, Steve Pemberton (Inside No. 9) come Mr. Glozier, Reece Shearsmith (Omicidio nel West End) come William Shakespeare, Doon Mackichan (Smack the Pony) come l’arcangelo Michele e Gloria Obianyo (Dune) come l’arcangelo Uriel.

La seconda stagione introduce ovviamente anche nuovi personaggi, alcuni dei quali sono interpretati da attori che hanno già fatto parte della prima stagione e che qui cambiano ruolo. Troviamo quindi Quelin Sepulveda interpreta l’ingenuo ma curioso angelo Muriel, Maggie Service (Doctor Who) interpreta la proprietaria di un negozio di dischi, Nina Sosanya (His Dark Materials) interpreta Nina, proprietaria del locale di fronte a quello di Service, Miranda Richardson (Harry Potter e il calice di fuoco) interpreta Shax, il demone sostituto di Crowley all’Inferno e Shelley Conn interpreta il nuovo Satana.

Fra i volti invece mai visti in Good Omens ci saranno Liz Carr (The Witcher) come l’angelo Saraqael, Siân Phillips (L’età dell’innocenza), Tim Downie (Outlander), Pete Firman, Andi Osho (Sex Education) e Alex Norton (Braveheart – Cuore impavido). Infine anche il figlio ed il suocero di Tennant, Ty Tennant e Peter Davison, avranno dei ruoli nella seconda stagione.

Quando uscirà Good Omens 2?

La seconda stagione di Good Omens sarà distribuita il 28 luglio in streaming su Prime Video. La stagione, esattamente come la prima, conterà sei episodi.