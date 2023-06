Serie TV Terra amara: plot twist clamoroso nei prossimi episodi | Anticipazioni scottanti Di Marina Drai - 9

Le anticipazioni di Terra Amara prevedono grandi cambiamenti negli equilibri della serie; ecco cosa ci aspetta.

Nuova settimana, nuove puntate di Terra Amara: la soap turca è arrivata in Italia alla sua seconda stagione, e proprio questa settimana cominceranno le puntate della terza. Questo passaggio segnerà alcuni colpi di scena che lasceranno il pubblico senza parole.

La serie in totale conta 141 puntate divise in quattro stagioni. In Turchia la serie è andata in onda fino al 16 giugno 2022, e un mese dopo sono state trasmesse le prime puntate su Canale 5.

La serie è ambientata nella Turchia degli anni ’70 e ’80 tra Istanbul e Çukurova e segue le vicende di Zuleyha e Yilmaz: i due all’inizio della serie hanno finto di essere fratello e sorella per sfuggire da Istanbul dopo che Yilmaz aveva commesso un omicidio per proteggere la sua amata.

Purtroppo i due dovranno affrontare tante insidie e dolori, e in fondo è proprio questo che ha catturato i telespettatori: seguire le vicende di un amore tormentato che, nonostante tutto, in qualche modo riesce a vincere.

Terra Amara: le anticipazioni fino al 30 giugno

Dopo gli avvenimenti delle ultime puntate, i fan della serie non vedono l’ora di scoprire come proseguiranno le avventure di Zuleyha e tutti gli altri. Sappiamo che Fekeli ha chiesto a Hunkar di dissuadere Demir dal vendere le sue azioni, mentre Zuleyha è in prigione e non può vedere i suoi figli.

La ragazza, uscita di prigione, racconta a Hunkar che Behice ha provato a ucciderla durante il suo ricovero in ospedale, anche se tutti hanno cercato di farle credere che fosse soltanto un sogno. Behice, dal canto suo, consegna a Mujgan una lettera in cui si finche Yilmaz e confessa che Adnan è suo figlio. Mujgan, a quel punto, decide di uccidere Zuleyha.

Inizia la terza stagione

La puntata del 28 giugno ha segnato l’inizio della terza stagione. Mujgan, dopo aver minacciato Zuleyha con una pistola, cerca di spingerla a impiccarsi. Le due litigano, e nella colluttazione parte un colpo che ferisce la ragazza al petto. Mujgan decide così di inscenare il suicidio di Zuleyha e scappa. Trovata da Rasit, la ragazza verrà soccorsa e portata all’ospedale.

Hunkar caccia Demir di casa e se ne va con i bambini alla villa, scoprendo cos’è accaduto a Zuleyha. Nel frattempo in ospedale si presenta Mujgan che continua a negare di essere stata lei a colpire Zuleyha; la ragazza si risveglia proprio in quel momento e tra le due scoppia uno scontro molto feroce. Ma c’è una nota positiva dopo tutto questo disastro: Demir, pentitosi di ciò che ha fatto a Zuleyha, decide di restituirle i figli.