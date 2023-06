Serie TV The Boys 4, la bugia su Black Noir indebolisce ancora di più i Sette | Come andrà a finire? Di Diandra Migliorucci - 8

I tentativi di Vought di insabbiare la morte di Black Noir hanno dimostrato come i Sette siano diventati deboli.

Nel 2019 è uscita su Prime Video la prima stagione di The Boys e da allora molti spettatori si sono appassionati alle vicende pazzesche dei protagonisti. La terza stagione, andata in onda nel 2022, ha stravolto la vita e l’equilibrio dei nostri protagonisti.

Il personaggio di Black Noir è cambiato radicalmente, ma la grande menzogna della compagnia ha reso ancora più deboli i Sette. La quarta stagione di The Boys sarà un enorme successo, con i componenti dei Sette che diventano ancora più cattivi. Tuttavia, la prima squadra di supereroi creata da Vought è stata indebolita da come i Boys hanno gestito Black Noir.

Black Noir è stato uno dei personaggi cardine per tutte e tre le stagioni di The Boys, ma il suo destino è cambiato alla fine dell’ultima. Infatti, alla fine della terza stagione Patriota ha ucciso Black Noir perché non lo aveva avvertito del ritorno di Soldatino. Malgrado la morte di Black Noir, si ipotizza che tornerà nella quarta stagione.

Tuttavia, la maniera in cui Vought ha gestito la morte di Black Noir ha dimostrato che i Sette sono al massimo della loro debolezza. Il team della quarta stagione di The Boys ha già iniziato a parlare della morte di Noir con un account Twitter di Vought International. Quest’ultimo smentisce la morte di Black Noir, dicendo che le immagini del supereroe sono create con l’intelligenza artificiale.

La morte di Black Noir viene occultata

Questo significa che nella quarta stagione Vought farà in modo di nascondere la morte di Black Noir, come è solito fare in questa serie televisiva. Infatti, una cosa similare è già successa con Translucent. In un’intervista, il regista Eric Kripke ha affermato che nella quarta stagione un altro personaggio indosserà la maschera di Black Noir.

Vought sta provando a gestire la morte di Noir, dimostrando come la compagnia sia debole. D’altronde, non è la prima volta che insabbia la fine di qualcuno. L’ha fatto talmente tante volte che è impossibile tenerne il conto. Questa mossa di Vought, ovvero celare la morte di Black, dimostra solo quanto potere i Sette hanno perso nel corso del tempo.

Valgono ancora qualcosa i Sette?

I Sette sono sempre stati la peggior minaccia della serie tv, ma nella quarta stagione pare proprio che perderanno tutta la loro influenza. Soltanto tre membri dei Sette resistono ancora, dal momento che Starlight e Queen Maeve se ne sono andate e Black Noir e Supersonic sono morti. Abisso è un perdente, avendo solo il ruolo di lacchè di Patriota, e A-Train sta risolvendo i problemi cardiaci che lo hanno indebolito.

Adesso solo un membro dei Sette ha molta importanza ed è Patriota. Quindi, i Sette si sono ridotti ad uno ed è inutile considerare il team al completo, ormai. Le nuove minacce, ovvero Soldatino e Victoria Neuman, non sono connesse con i Sette e questo comporterà la perdita di rilevanza del gruppo nella quarta stagione di The Boys.