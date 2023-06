Serie TV The Boys 4: data di uscita, trama, cast e tutto quello che sappiamo sulla nuova stagione Di Giada Massironi - 10

È una delle serie tv più attese di sempre: The Boys 4 è pronta ad uscire su Prime Video. Ecco tutto quello che sappiamo finora.

I fan di The Boys si chiedono quando usciranno maggiori informazioni sulla quarta stagione della serie. All’inizio, non era chiaro se sarebbe stata prodotta. Poi, la bella notizia: The Boys 4 sarà presto disponibile.

L’attesa della stagione precedente è stata più lunga del previsto a causa dello pandemia da Covid-19, che ha allungato i tempi di produzione. Oggi i fan sperano di non dover attendere molto anche per la quarta stagione, visto che, dopo l’annuncio di Prime Video, sono state rilasciate poche informazioni a riguardo.

Sappiamo che The Boys 4 risponderà a molte domande rimaste in sospeso, sciogliendo nodi importanti per lo sviluppo della trama e la sopravvivenza del franchise. Sembra, inoltre, che potrebbe esserci un momento di redenzione per alcuni dei personaggi principali. Erin Moriarty, che interpreta Starlight, ha recentemente parlato della serie, alludendo a risvolti interessanti: “I personaggi che pensavi sarebbero stati cattivi… Beh, inizi a imparare qualcosa in più su di loro che, forse, ti fa sentire, non che sono bravi ragazzi, ma che ci saranno sempre dettagli che non puoi mai prevedere, che ti impediscono di mettere quel personaggio in una scatola”. C’è chi è pronto a scommettere che la redenzione riguarderà A-Train.

The Boys 4: data di uscita e cast

Per quanto riguarda la data di uscita, bisognerà attendere ancora qualche mese. Infatti, negli ultimi aggiornamenti di Prime Video non sono stati rilasciati riferimenti temporali. Sappiamo che tradizionalmente la serie rientra nella programmazione estiva della piattaforma di streaming: solo per citare l’ultimo esempio, la terza stagione è uscita a giugno. Tuttavia, il video che annunciava la fine delle riprese è stato pubblicato solo poche settimane fa. Quelle della terza stagione si erano concluse a settembre 2021, per poi andare in onda a giugno 2022. Secondo questi calcoli, i fan potrebbero dover aspettare ancora un po’ di tempo: ci sono buone possibilità che la quarta stagione sia rilasciata a marzo 2024.

Per quanto riguarda il cast, ci saranno grandi ritorni. Butcher, Hughie, Starlight e Homelander, quindi Karl Urban, Jack Quaid, Erin Moriarty e Antony Starr saranno sicuramente presenti nella nuova stagione. Ci sarà Jensen Ackles nei panni di Soldier Boy, insieme a Mother’s Milk (Laz Alonso), Frenchie (Tomer Capon), Kimiko (Karen Fukuhara), The Deep (Chace Crawford), A-Train (Jessie T. Usher), Queen Maeve (Dominique McElligott), Ashley Appariranno Barrett (Colby Minifie) e Victoria Neuman (Claudia Doumit). Inoltre, Nathan Mitchell tornerà a interpretare Black Noir in una nuova versione, visto che nella precedente stagione era passato a miglior vita.

Tra i nuovi personaggi, incontreremo Sister Sage, interpretata da Susan Heyward, e Firecracker, interpretata da Valorie Curry. Confermato anche Rosemarie DeWitt nei panni della madre di Hughie, e Simon Pegg in quelli del padre. Entreranno a fare parte del cast anche Rob Benedict, Elliot Knight e Jeffrey Dean Morgan, ma non sono ancora stati svelati i loro ruoli.

La trama della quarta stagione

Per quanto riguarda la trama, sappiamo che seguirà il filo conduttore delle stagioni precedenti, raccontando in modo irriverente cosa succede quando i supereroi abusano dei propri poteri. I The Boys sono un gruppo di vigilanti desiderosi di fermarli. Secondo indiscrezioni, Black Noir continuerà ad avereun ruolo intrigante, nonostante il personaggio sia stato ucciso. Proprio per questo, è probabile che venga clonato. L’attore Antony Starr ha recentemente parlato una scena della quarta stagione di The Boys, definendola “la cosa più bizzarra che abbia mai fatto”.

Oltre a The Boys 4, in cantiere ci sono altro due spin-off : uno si chiama Gen V, ambientato al Supe college di Vought e basato sulla parodia degli X-Men. L’altro spin-off, invece, sarà una seconda stagione di The Boys presenta: Diabolico!.