Il paradiso delle signore 8: finalmente il grande ritorno di Marta | Fan in delirio

Marta Guarnieri de Il paradiso delle signoreL’ottava stagione si prospetta essere avvincente, ricca di colpi di scena e, soprattutto, piena zeppa di grandi ritorni.

La settima stagione de Il paradiso delle signore si è conclusa lo scorso 5 maggio con diversi momenti di tensione e molte previsioni di futuri colpi di scena. L’ottava stagione andrà in onda, sempre su Rai1 e sempre di pomeriggio, il prossimo settembre. Infatti, le registrazioni della nuova stagione sono già iniziate e andranno avanti per tutta l’estate.

Il paradiso delle signore è una di quelle serie televisive che è partita a diesel: i primi episodi non catturano l’attenzione del pubblico e la maggior parte smette di seguirla. Ma chi è stato caparbio e curioso e ha dato una possibilità a questa fiction, si è ritrovato ad essere uno dei tantissimi fan della fortunata serie diretta da Monica Vullo.

La prima puntata de Il paradiso delle signore è andata in onda nel 2015 e la serie tv trae spunto dal romanzo di Emile Zola intitolato Al paradiso delle signore. Gli avvenimenti della fiction prendono vita nella Milano degli anni ’50 e ’60 e le protagoniste della storia sono alcune donne che lavorano in un negozio di moda prestigioso gestito dall’imprenditore Vittorio Conti.

Intorno alle Veneri dell’atelier, si creano e si intrecciano molti personaggi e diverse storie sentimentali, che possono nascere come amore sincero e puro oppure come amore tossico e pericoloso. In tutti questi anni di fiction, il pubblico ha dovuto dire addio ad alcuni personaggi cardini della storia principale. Tuttavia, pare che qualcuno potrebbe fare un grande ritorno.

Marta Guarnieri è la prima candidata

Nell’ottava stagione potrebbe fare il suo rientro nel cast Marta Guarnieri, interpretata da Gloria Radulescu. Marta è la moglie di Vittorio e aveva lasciato la serie nella quinta stagione perché era stata tradita dal marito. Così, la Guarnieri ha deciso di partire per Parigi, dove è diventata un’affermata stilista.

Tuttavia, il pubblico potrebbe rivederla perché suo padre l’ha menzionata nella settima stagione e, forse, è stato una sorta di indizio prematura sul suo rientro. Inoltre, se questo rumors dovesse essere confermato, la vita di Conti sarà sicuramente stravolta dal suo arrivo.

Gloria Moreau è la seconda candidata

Un altro possibile rientro è per Gloria Moreau, interpretata da Lara Komar, l’ex compagna di Ezio Colombo e la madre di Stefania. Gloria aveva lasciato Milano per partire alla volta degli Stati Uniti d’America dopo aver soppesato la sua vita in Italia.

La prima ragione a spingerla a trasferirsi è stata Gemma, la figlia del suo ex uomo, e la seconda è stato il fatto che Veronica, la moglie di Ezio, l’avesse tradita. Tutti questi rumors circa i possibili ritorni dell’ottava stagione de Il paradiso delle signore devono essere ancora confermati e noi aspettiamo fiduciosi.