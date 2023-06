Serie TV Sex Education 4 dovrebbe essere l’ultima stagione per chiudere in bellezza Di Federico Del Ferraro - 8

Se Netflix tiene al suo show e ai fan dovrebbe chiudere Sex Education con la quarta stagione in arrivo quest’anno.

Sex Education è lo show britannico che con la sua freschezza ed irriverenza nel trattare il mondo del sesso ha conquistato il pubblico di tutto il mondo. La formula del teen drama scolastico è stata abusata nel corso degli anni, ma basta buttargli dentro una spolverata di Regno Unito e un tema fuori dal comune per renderla appetibile agli occhi di giovani e non solo.

La serie però non è diventata famosa solo perché parla della sfera sessuale, ma grazie ai suoi personaggi e alle loro dinamiche. Sex Education è il classico show da ship, ovvero la ricerca continua da parte degli spettatori più pettegoli dei personaggi che formerebbero la migliore coppia. I loro amori, le loro delusioni e le loro speranze ci hanno coinvolto nella vita quotidiana del liceo Moordale, ma cosa succederebbe a Sex Education se ci fosse – e ci sarà – un esodo in massa dei personaggi più amati?

Sex Education ha già perso e continuerà a perdere personaggi

La serie ha tre stagioni all’attivo ed uscirà in questo autunno con la quarta stagione, stagione da cui saranno assenti alcuni dei personaggi secondari più apprezzati di Sex Education. È già confermato che Patricia Allison, Tanya Reynolds, Simone Ashley e Rakhee Thakra non ci saranno nella quarta stagione; esse sono rispettivamente Ola Nyman, Lily Iglehart, Olivia Hanan ed Emily Sands. Se personaggi come la professoressa Sands rappresentano perdite meno importanti, è triste dover dire addio ad Ola e Lily.

A questo aggiungiamo il carico da novanta: la quarta stagione sarà l’ultima stagione per Ncuti Gatwa ed Emma Mackey, gli interpreti di Eric Effiong e Maeve Wiley. I due sono dei comprimari dello show e non riusciamo ad immaginare un Sex Education senza di loro. Infine, c’è sempre il rischio che qualche altro attore decida che sia giunto il momento di superare Sex Education e fare nuove esperienze, assottigliando ancor di più il cast.

Sex Education 4 dovrebbe essere l’ultima stagione

Sex Education non ha molte soluzioni per far fronte a questo esodo. La prima è lasciarsi alle spalle i personaggi e andare avanti, ma non vogliamo pensare ad un Otis senza al suo fianco Eric o Maeve. La seconda è il recast, ma sarebbe probabilmente troppo tardi per cambiare volto a dei personaggi così amati. Infine, Sex Education potrebbe prendere in considerazione l’idea di chiudere baracca e burattini, terminando lo show quando questo è al suo apice piuttosto che nel fango.

I ritiri del cast non sono l’unica ragione a motivare questa scelta: la serie ha un’ambientazione scolastica e non può trattenere i personaggi nelle aule di studio troppo a lungo. Sarebbe una scelta corretta salutarli e ricordare Sex Education per l’ottimo show che è stato, per poi tuffarsi in nuovi progetti futuri. Oppure, se proprio non vogliamo abbandonare il liceo Moordale, dare il benvenuto ad un nuovissimo cast per dei nuovissimi alunni?