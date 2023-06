Serie TV The Good Doctor 6, un finale di stagione da togliere il fiato | Cos’è accaduto? Di Marina Drai - 15

The Good Doctor 6 si è conclusa e i fan sentono già la mancanza della serie. Eccome come sono finiti gli ultimi episodi della stagione.

The Good Doctor è una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. Le stagioni sono disponibili sia su Netflix, che su Prime Video, che su Disney, e la serie è distribuita da Sony ed ABC.

Basata sull’omonima serie tv sud-coreana, segue le vicende di Shaun Murphy, giovane medico specializzando in chirurgia affetto dalla sindrome del savant. Si tratta di una sindrome che comporta una serie di ritardi cognitivi, in alcuni casi anche gravi, insieme però allo sviluppo di un’abilità particolare sopra la norma.

Shaun ha sviluppato una capacità fuori dalla media di notare dettagli e cambiamenti minimi, e ha una strabiliante memoria fotografica. Proveniente da un’infanzia molto difficile, passata a subire le violenze del padre, viene seguito dal dottor Glassman che lo guiderà nel suo percorso in medicina.

Shaun è innamorato di Lea, la sua migliore amica; i due inizieranno una relazione nel corso della terza stagione e si sposeranno durante la quinta. Il finale della sesta stagione ha visto proprio un’evoluzione del loro rapporto grazie a un lieto evento.

Il bambino di Shaun e Lea

Finalmente il momento tanto agognato è arrivato: Shaun e Lea hanno finalmente coronato il sogno di avere un bambino. Dopo due aborti la coppia è riuscita a dare alla luce un figlio, e i due decidono di chiamarlo Steven in onore del fratello defunto di Shaun. La nascita del bimbo è stato di certo uno dei momenti più emozionanti della serie, visto anche che Shaun poco prima, aveva perso un paziente che era un padre.

Ora il medico ha una sfida ancora più grande davanti a sé: dopo aver imparato a gestire la relazione con Lea, ora comincia per lui la vita da padre. La prossima stagione affronterà in parte anche questa nuova esperienza, e Shaun dovrà fare ricorso a tutta la sua forza per essere un buon padre per Steven.

Il finale di The Good Doctor

Il dottor Andrews ha iniziato una relazione con Villanueva, ma l’ospedale lo ha messo in una posizione di difficoltà: deve scegliere tra la sua carriera, distruggendo la volontà della compagna, o l’infermiera. Sembra che il medico sia pronto a dare le sue dimissioni, ma sarà davvero così? Bisognerà aspettare la prossima stagione per scoprirlo.

Infine, nel finale di stagione abbiamo visto Danny rimanere vittima di un incidente stradale. L’uomo chiede che non gli vengano dati oppiacei per essere curato, per paura di ricadere nel tunnel della droga, ma alla fine i medici sono costretti a somministrarglieli. Danny decide alla fine di tornare dalla sua famiglia per poter definitivamente liberarsi della sua dipendenza.