Bufera su Harry: espulso per uso di droga | È la fine con Meghan, tutto in frantumi

Un’altra bufera travolge la Royal Family: al centro c’è, ancora una volta, Harry e l’uso di sostanze stupefacenti.

La famiglia reale sembra proprio che non riesca a trovare pace, nemmeno a pochi mesi dall’incoronazione di Re Carlo. Nonostante sia un periodo molto delicato per tutti i suoi componenti, Harry continua a far parlare di sé e creare scandali.

Dopo la morte della Regina Elisabetta, infatti, non si è trattenuto dal pubblicare il suo libro delle memorie “Spare”. Tra le pagine ha rivelato episodi inediti e molto privati avvenuti dietro le mura di Buckingham Palace che hanno scosso la famiglia reale.

Ora arriva la notizia di uso di sostanze stupefacenti, un nuovo scandalo che colpisce la monarchia inglese a pochi mesi dal grande evento che si svolgerà il 6 maggio. Ecco cosa è successo.

Royal Family, lo scandalo delle droghe

Oltre ai rapporti sempre più inclinati con i suoi familiari, Harry deve affrontare il vortice di giudizi provenienti dall’opinione pubblica per via di una questione molto delicata. Partiamo dalla sua autobiografia, che prometteva di rivelare segreti nascosti per anni dai reali inglesi. In realtà, le sue rivelazioni non hanno né stupito né tantomeno convinto: alcuni hanno trovato il suo atteggiamento fuori luogo e infantile.

Oltre alla perdita della popolarità, il duca di Sussex ha un problema più grande da risolvere, che potrebbe mettere a repentaglio per sempre la sua reputazione. Harry potrebbe perdere il suo permesso di soggiorno negli Stati Uniti e quindi essere costretto a tornare a casa. A tradirlo è stato proprio il suo libro: tra le pagine, infatti, il secondo genito di Lady Diana ha dichiarato di aver fatto uso di droghe più volte nel corso della sua vita. Tra queste, anche la cocaina.

Harry espulso dagli USA?

La sua confessione potrebbe mettere a rischio la sua permanenza negli USA e la vita che ha costruito con fatica oltreoceano. Insomma, in poche parole il permesso di soggiorno del duca di Sussex è in serio pericolo. Sappiamo quanto sia severa la legge sull’immigrazione degli Stati Uniti: se il principe ha dichiarato il falso, allora potrebbe essere espulso definitivamente dal paese.

Questa volta Harry la rischia grossa e non sappiamo se la sua famiglia sarà disposta ad aiutarlo, dopo tutto quello che è successo tra loro. Purtroppo, la sua sincerità lo ha tratto in inganno e potrebbe aver causato un danno irreparabile per la sua immagine e per la vita che aveva costruito con Meghan Markle e i suoi figli: la loro serenità tanto sognata potrebbe svanire per sempre.