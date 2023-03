Fatica a respirare: grossi problemi per Adriano Celentano | C’entra suo figlio Giacomo

Adriano Celentano sempre schietto e diretto non nasconde una dura verità su suo figlio. Ecco il racconto del suo doloroso passato.

Uno dei cantanti italiani più celebri è sicuramente Adriano Celentano che con i suoi oltre sessant’anni di carriera ha incantato tanti appassionati di musica. L’uomo nel corso degli anni ha mostrato un’incredibile versatilità nel mondo dell’intrattenimento grazie alla sua attività di attore, regista e conduttore che lo hanno fatto diventare una vera e propria icona nostrana.

Milanese ma con lontane origini pugliesi, Celentano nasce nel 1938 a via Gluck, via che darà il nome ad una celebre canzone dell’autore ricordata da tanti ancora adesso. Entrato nell’universo musicale da giovanissimo quasi per caso Celentano con il suo modo di cantare e di ballare ironico e particolare si è trasformato in personaggio riconoscibilissimo. Adriano Celentano, infatti, vieni tuttìora soprannominato il molleggiato proprio in virtù della sua originale danza.

Nonostante la sua età, Celentano è un uomo al passo coi tempi: da qualche anno è approdato anche lui sui social media facendo conoscere al meglio dalle nuove generazioni. “Bello questo Instagram!… Perché ti permette di divulgare il tuo pensiero e, verificare in tempo reale se avevi davvero pensato qualcosa” ha esordito così il molleggiato a testimonianza della sua sempre presente verve discorsiva e della sua inconfondile ironia.

La famiglia di Adriano Celentano

Celentano è noto anche per la longevità del suo matrimonio con l’attrice Claudia Mori con il quale è sposato dal 1963 e da cui ha avuto tre figli: Rosita, Giacomo e Rosalinda. Con la Mori l’amore procede sempre a gonfie vele sebbene i due abbiano superato una dolorosa crisi matrimoniale negli anni ’80 durante la quale si vocifera la Celentano avesse vissuto una storia con Ornella Muti. Da anni, Mori e Celentano sono più legati che mai superando non poche difficoltà in quanto familglia.

Sicuramente il rapporto con Rosalinda non è mai stato semplicissimo ma sembra che adesso le cose siano cambiate proprio in virtù della sua malattia, un tumore al seno superato alcuni anni fa. Giacomo tra i figli di Celentano è il meno conosciuto almeno televisivamente eparlando: eppure, l’uomo ha ereditato la creatività del padre ma la sua ascesa è stata arrestata da un momento molto complicato.

Giacomo e la depressione

Giacomo non è estraneo al mondo della televisione poiché è un autore molto importante nell’ambito musicale. Vento D’estate è un bellissimo brano scritto proprio da lui insieme a suo padre così come i pezzi chiamati L’Eterno Messaggio e il Cantico di Zaccaria composti però con Roberto Bignoli e Mario Ferrara. Giacomo si è tuttavia allontanato un po’ da questa realtà a causa della depressione che l’ha colpito in età adulta e che gli ha impedito più volte anche di respirare.

Grazie alla fede, però, il figlio di Celentano è riuscito a guarire trovando in Dio l’aiuto necessario per sconfiggere la terribile malattia. La sua difficile esperienza è stata raccontata nel libro Luce oltre il buio- il mio cammino nella fede, che mette nero su bianco un passato davvero complito. Sposato con Katia dal quale ha avuto suo figlio Samuele ora Giacomo sta meglio ma nonostante la sofferenza sia alle spalle, sia per suo padre Adriano che per lui è impossibile sotterrare questa vicenda dolorosa.