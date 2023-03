Elisabetta II: spunta adesso la frase contro il nipote alla nascita | Retroscena inaspettato

La regina Elisabetta II avrebbe pronunciato una frase molto particolare alla nascita di suo nipote William, che è emersa solo ora.

Il palazzo reale è una fonte inesauribile di gossip. Tutto è cominciato dalla morte della regina Elisabetta II che ha aperto un vaso di pandora e ha dato il via libera a malumori e problemi che prima erano nascosti dietro la facciata di una famiglia quasi perfetta. I rapporti con Harry e Meghan erano già ai ferri corti, ma con la scomparsa della regina le cose sono precipitate.

Harry si è allontanato definitivamente dalla famiglia e molte indiscrezioni hanno parlato di pesanti litigi tra i due fratelli, arrivati anche alle mani. Il nuovo re Carlo III, la cui incoronazione avverrà in poco più di un mese, ha fatto capire al figlio che lui e sua moglie non erano i benvenuti a palazzo, soprattutto dopo la pubblicazione di Spare, il libro che ha fatto discutere tutto il mondo.

Carlo ora deve occuparsi di un popolo che ha ancora poca fiducia nei nuovi regnanti, in particolare nei confronti di Camilla, che non ha mai visto di buon occhio. Sarà difficile replicare l’impatto che la regina ha avuto non solo sul proprio regno, ma anche su tutto il mondo, soprattutto in un momento così delicato.

Una nuova indiscrezione

Come se non bastasse, è spuntata una nuova indiscrezione che coinvolge la regina Elisabetta II e una frase che avrebbe detto alla nascita di suo nipote William. Lo ha riportato Philipe Kyle, un esperto della famiglia reale, nel suo libro Charles III. Secondo lo scrittore gli allora principe Carlo e la regina Elisabetta avrebbe commentato in maniera particolare la nascita.

William nacque il 21 giugno del 1982 ed essendo il primogenito aveva una grande responsabilità. L’intero Regno Unito attese per mesi di scoprire il sesso del nascituro: tutta l’attenzione del popolo, ma anche del mondo intero, era sul bebè in arrivo. Ma cosa è accaduto davvero alla sua nascita?

Le parole di Elisabetta II

Secondo l’autore del libro su Carlo III, sembra che la regina alla nascita del nipote avrebbe detto “Grazie a Dio non ha le orecchie del padre”. Poi, una volta usciti e tornati a casa dall’ospedale, la regina avrebbe chiesto a suo figlio se ci fosse somiglianza tra lui e il nipote, e il principe Carlo avrebbe risposto “Fortunatamente no”.

Anche le indiscrezioni sulla nascita del principe Harry stanno scatenando l’ilarità dei lettori: pare che Carlo, quando vide il suo secondogenito, esclamò: “Oh mio dio, è un maschio e ha pure i capelli rossi”. Diana invece si accorse subito della somiglianza tra i due bimbi e disse “My little Spencer”.