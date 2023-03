Test visivo: riesci a vedere il giaguaro? | Sfida difficile, non ci riesce nessuno

Pensi di essere un buon osservatore? Metti alla prova le tue capacità con questo test visivo molto difficile. In pochi vedono il giaguaro!

Dove si trova il giaguaro? Questa è la domanda del test visivo che proponiamo oggi, considerato uno dei più difficili del momento. Si tratta di una prova piuttosto complessa, che solo i bravi osservatori riusciranno a superare. Come per tutti i test di questo tipo, è richiesta molta pazienza per superarlo.

I test visivi sono tra i più amati dalle persone, perché non serve avere chissà quali capacità matematiche o logiche: basta aguzzare la vista ed essere veloci a individuare la figura nascosta. Facile a dirsi, difficili a farsi: le immagini che di solito vengono proposte sono create ad hoc per mandare in confusione il cervello.

In questo ci troviamo di fronte a un test a tema animali, che richiede di dare una risposta in soli 10 secondi. Nascosto nella foto c’è un giaguaro, un bellissimo predatore caratterizzato da macchie nere su pelo giallo. Trovarlo non è affatto facile, e visto il poco tempo a disposizione dovrete far ricorso a tutte le vostre capacità d’osservazione.

Quando siete pronti chiudete gli occhi e scorrete in su a guardare l’immagine, poi apriteli e cominciate a contare: se troverete il giaguaro prima dei 10 secondi, potrete dire di essere tra i più veloci al mondo. Non dimenticatevi di sfidare amici e parenti a fare di meglio!

Il test visivo del giaguaro

Ora non vi resta che capire quanto siete bravi davvero individuando quel giaguaro che, scommettiamo, vi darà del filo da torcere. Poco più sotto troverete la soluzione, quindi preparatevi bene alla prova a scorrete soltanto quando siete pronti a verificare se avete visto l’animale, oppure se proprio è giunta l’ora di arrendervi.

Questo del giaguaro è un test considerato tra i più difficili del suo genere. Al contrario di come accade nella maggior parte delle volte, qui ci troviamo di fronte a una foto vera e propria e non a un’immagine creata apposta per l’illusione ottica. Capita una volta su un milione di riuscire a immortalare un momento così particolare!

Soluzione

Ed eccoci arrivati alla soluzione; se siete arrivati fin qui significa che non siete riusciti a trovare il giaguaro nella foto. Non vi preoccupate: come abbiamo detto, non è affatto facile vederlo, ben nascosto com’è nella foto. Questa illusione ottica ha fatto perdere la testa a molti, quindi è del tutto normale se anche voi siete tra coloro che hanno avuto qualche difficoltà.

Come si vede dall’immagine poco sopra, il giaguaro è di fianco all’albero, alla sua destra, mimetizzato nell’erba. Dell’animale si vede soltanto la testa, ma è sufficiente per riconoscerlo lì in mezzo. Viste le sue caratteristiche macchie scure, queste potevano essere sicuramente un grosso aiuto per trovarlo. Ora che ne dite di mettervi alla prova con un altro test?