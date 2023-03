Test visivo: dimostra che non sei un asino, trovalo nella foto | Solo il 2% ci riesce

Questo rompicapo visivo è uno dei più tosti e sta facendo il giro del web mettendo alla prova i cervelli di tutto il mondo.

I test visivi e le illusioni ottiche sono tecniche utili per allenare il nostro cervello e la nostra percezione visiva, in modo tale da acuire il nostro senso più importante, ovvero la vista. Il web è pieno di questi tipi di test e ne esistono di diversi tipi e difficoltà. Questo di oggi è uno tra i più difficili.

L’essere umano usa soltanto quasi il 20% delle capacità celebrali e questo è un grande peccato e spreco. Per aumentare di qualche punto percentuale il nostro mentale è bene allenarsi con questi test visivi ed illusioni ottiche, in modo tale da poter aumentare il senso della vista e le sue potenzialità.

Quando guardiamo un’immagine, quello che notiamo subito sono i contorni ben delineati, i colori, le figure e la profondità. Tuttavia, grazie a questi rompicapi visivi, possiamo allenarci anche a notare particolari che a prima vista non si vedono con facilità. Le illusioni ottiche fanno proprio questo: ingannano l’occhio, facendoci credere di vedere qualcosa che, in realtà, non c’è.

Test e rompicapi visivi ed illusioni ottiche consigliate anche dai medici

Mettersi alla prova con diversi test visivi è un consiglio che molto spesso danno i neurologi e psicologi, perché mantenere allenato il cervello è sempre un ottimo rimedio contro l’inevitabile decorso che il tempo causa. Inoltre, questi test visivi non vengono soltanto proposti dai dottori per cercare delle patologie nei loro pazienti.

Infatti, negli ultimi tempi, i rompicapi visivi e le illusioni ottiche vengono sottoposte anche da alcuni datori di lavoro per assumere un personale migliore e con un’intelligenza al di sopra della media. Per scoprire se anche voi fate parte degli intelligentoni del mondo, mettetevi alla prova con questo test visivo veramente complicato.

Rompicapo visivo: trova l’asinello e sei un genio, altrimenti guarda la soluzione

Questo test ci propone un’immagine disegnata e colorata come se fosse un cartone animato. Qui si possono vedere un paesaggio innevato con delle casette sullo sfondo e degli alberi spogli in primo piano. Sappiate che qui si nasconde anche un asinello. Trovatelo in meno di 16 secondi e sarete veramente geniali.

Soltanto il 2% riesce ad individuare l’asino che si cela in questa figura. Se siete stati in grado di vederlo, la vostra intelligenza è al di sopra della media, altrimenti continuate ad allenarvi. Nel mentre, ecco la soluzione: l’asinello si trova in basso a destra e lo vedete soltanto se capovolgete l’immagine. Come detto, questo test visivo è veramente per poche persone.