Test visivo per pochi: se vedete l’animale siete geniali | Mettetevi alla prova!

Il test visivo più famoso di tutti: provate a risolverlo e se ci riuscite avete delle capacità mentali pazzesche.

Se desiderate allenare il vostro cervello e migliorare le vostre capacità visive, il web vi propone tantissimi test visivi ed illusioni ottiche adatti per lo scopo. Allenare la mente è un ottimo metodo per arrivare alla terza età in maniera sana e attiva.

Tra i nostri cinque sensi, la vista è senza dubbio quello più importante e significativo per gli esseri viventi. Attraverso gli occhi, l’individuo percepisce il mondo esterno, intuisce i probabili pericoli e vede ciò che lo circonda. Per questa ragione, sono stati creati svariati test visivi: per allenare il senso più utile ed importante di tutti.

Inoltre, la vista è una delle attività celebrali più complesse, perché coinvolge diverse parti del cervello e ci permette di individuare diverse cose contemporaneamente: dalla forma dell’oggetto, al colore, dalla sua profondità alla sua distanza rispetto a noi.

Test visivi usati in diversi campi

I test visivi che si trovano facilmente navigando in rete non sono solo utili ad allenare le proprie capacità mentali e far passare un bel po’ di tempo, ma molto spesso vengono usati anche dalle aziende per assumere il miglior personale possibile, oppure i dottori fanno fare i test visivi ai loro pazienti per diagnosticare alcune patologie.

Ad esempio, i problemi circa la vista possono essere tra i difetti più comuni, come la miopia o l’astigmatismo, oppure i test visivi possono far comprendere al medico alcuni problemi a livello celebrale un po’ più gravi come la dislessia. Dunque, il risultato di questi test visivi, se superati o meno e in quanto tempo, fornisce la possibilità al dottore di fare una diagnosi e prescrivere una cura.

La soluzione del test visivo

Il test visivo proposto in questo articolo mette alla prova le vostre capacità visive di percepire un oggetto tra tanti altri, individuandolo ed immagazzinando l’informazione sulla base delle vostre conoscenze acquisite in precedenza. In questo test avete 20 secondi per individuare l’animale che si nasconde nell’immagine.

Ci siete riusciti? Se avete fallito, la soluzione è presto detta: l’animale in questione è una sorta di rana o rospo verde e si trova sulla destra dell’immagine, verso l’alto. Dal momento che l’immagine è un caos di natura e colori vivaci, vedere la rana/rospo verde nel suo habitat è molto difficile. Se avete superato questo test visivo, allora la vostra capacità visiva è oltre la norma.