Lutto improvviso per Floriana Secondi: ammazzato di fronte al ristorante | Cos’è successo

L’ex gieffina ha sconvolto tutti gli italiani dando una drammatica notizia di morte improvvisa. Nessuno se lo poteva immaginare.

Floriana Secondi è ben nota al pubblico italiano grazie alla sua vittoria della terza edizione del reality show più guardato su Canale5, ovvero Grande Fratello. Tuttavia, in questi giorni a Floriana non interessa affatto la sua fama e notorietà, perché ha subito un lutto improvviso e devastante.

La Secondi si è vista costretta a salutare per sempre il suo adorato cugino Emanuele Costanza che, oltretutto, non era solo un cugino, ma anche un fratello, una caro amico, un compagno di avventure. Il loro affetto è indescrivibile e il dolore che sta provando Floriana in questi giorni è al limite della sopportazione.

Il cugino era uno chef molto famoso a Roma ed era conosciuto con il suo nome d’arte Manuel Costa. Lo chef possedeva l’Osteria degli Artisti, nella capitale, ed era conosciuto ed apprezzato da diverse celebrità. Ma qualcuno ha spezzato definitivamente la sua vita e Floriana ha sfogato la sua rabbia sui social.

Lo sfogo di Floriana Secondi

In questi giorni, l’ex gieffina ha postano diverse storie sul suo profilo di Instagram dove mostrava tutti i momenti trascorsi con il cugino, divertendosi e godendo della reciproca compagnia e simpatia. Ma la rabbia ha preso il sopravvento ed ha postato una foto con un commento severo e iroso riguardo all’incidente fatale che le ha ucciso il cugino. Floriana ha scritto: “Togliere la vita a mio cugino padre di quattro figli. Ci sarà una giustizia terrena ma anche divina”.

Anche il giornalista musicale Angelo Martini ha espresso il suo cordoglio: “Manuel sei il nostro angelo. Ho conosciuto il tuo valore, il tuo talento, la tua fantasia, la voglia di migliorare sempre te stesso e il mondo, di fare bene e dare una mano a tutti. Quanto ci manchi, abbiamo tutti un nodo in gola che non va più via. Sei il nostro eroe, il tuo sorriso contagioso ci guiderà nell’arte a fare sempre meglio come ci hai insegnato tu”.

Le ragioni dietro all’omicidio di Emanuele Costanza

Nella notte del 10 marzo scorso, lo chef Costa è stato ucciso con un colpo di pistola mentre si trovava nella sua auto di fronte al suo ristorante, Osteria degli Artisti, nel quartiere Esquilino di Roma. L’assassino è Fabio Giaccio, 43 anni e originario di Napoli. Questo conosceva bene lo chef e, dopo averlo ammazzato, si è recato alla polizia denunciando sé stesso.

L’omicida si trova nel carcere di Roma Regina Caeli, ma la ragione del delitto sono ancora da confermare. Ci sono due possibili risposte: o si tratta di un debito che Costa non è riuscito a saldare a causa di problemi finanziari; oppure Giaccio, ex lavoratore dello chef, aveva dei risentimenti nei confronti del cugino di Floriana Secondi per averlo licenziato tempo addietro.