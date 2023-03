Meghan Markle, il lieto evento diventa un incubo | Per lei è davvero la fine

Continua la soap opera tra Harry e Meghan Markle e la Royal Family inglese. Questa volta gli Windsor escludono Meghan. Ma una novità che la riguarda stupisce tutti.

Gli scoop riguardo la famiglia reale inglese non sono mai davvero abbastanza. Anche questa volta al centro della discussione c’è la coppia più ribelle dell’aristocrazia europea: Harry e sua moglie Meghan Markle. Non è una novità che il rapporto tra loro e gli Windsor si sta sgretolando progressivamente a suon di dichiarazioni shock soprattutto da parte dei due coniugi.

In effetti, la Royal Family ha preso tutt’altro che bene le confessioni, estremamente personali, fatte da Harry nella sua autobiografia, Spare, all’interno della quale il principe si mette completamente a nudo mentre incolpa i suoi stessi familiari del suo allontanamento da Palazzo e dai doveri reali. Un rapporto, il loro, sempre più in bilico e l’imminente incoronazione non facilita in alcun modo le cose.

Carlo, infatti, sta per essere proclamato ufficialmente Re a maggio dopo la sofferta scomparsa di sua madre la regina Elisabetta avvenuta a settembre del 2022. La monarca ha regnato con fierezza per ben settanta anni e ora per Carlo deve essere difficile raccogliere l’eredità di sua madre ed essere all’altezza del suo operato. C’è molto stress per il Re e ora potrebbe aver preso una decisione definitiva in merito proprio al Duca e alla Duchessa di Sussex.

La novità di Meghan Markle

A proposito della coppia più discussa del mondo, ci sono interessanti novità che li riguardano ed una probabile notizia positiva potrebbe ribaltare tutta la situazione. Invitati ad un evento per neonati organizzato dall’Associazione Harvest Home, finanziata da Archewell, la fondazione di cui Harry e Meghan sono a capo, i due sono sembrati ancora estremamente complici ma tutti gli occhi erano puntati sulla bella Markle.

In effetti, l’ex attrice è sembrata particolarmente interessata a tutine e vestitini per i bebé come se ne cercasse qualcuno per se stessa. In più, la donna si è presentata per l’occasione completamente vestita di nero come se volesse nascondere qualche forma in più ma il suo viso più paffutello ha forse tradito la sua nuova condizione. La Markle potrebbe essere in attesa del terzo figlio dopo Archie e Lilibeth, un evento che sarebbe bellissimo soprattutto per Harry e sua moglie.

L’invito all’incoronazione e la reazione a Palazzo

In merito a queste considerazioni, quindi, tutti si chiedono se Harry e Meghan saranno presenti all’incoronazione di re Carlo a maggio soprattutto dopo questa notizia. Meghan, se dovesse essere in dolce attesa potrebbe non riuscire a viaggiare, essendo loro di base in America.

In verità, questo non è del tutto una cosa negativa per Carlo che sarebbe stato sicuramente in difficoltà nel rivedere Meghan, la donna più contestata e criticata dell’aristocrazia. Insomma, Harry dovrà decidere se spostarsi anche senza sua moglie e presentarsi munito di tanto coraggio ad un evento così importante per la sua famiglia, con cui i rapporti rimangono tesissimi. Non ci resta, allora, che attendere per scoprire un nuovo scoop sui reali più celebri del mondo.