Brutta figuraccia per Meghan Markle: le sue bugie toccano il fondo | FOTO

L’astio tra le cognate è ormai noto, ma i continui tentativi della Markle di metterla in cattive luce la stanno trascinando nel baratro.

Meghan Markle è molto chiacchierata nei tabloid nazionali ed internazionali, soprattutto riguardo al suo matrimonio con Harry e alla loro presunta crisi coniugale. Questa ipotesi è stata alimentata anche dalla pubblicazione dell’autobiografia del Duca Del Sussex, Spare, che ha fatto discutere tutto il mondo.

In questo libro, infatti, Harry ha rivelato dei retroscena molto personali in modo del tutto schietto e privo di censure. Ad esempio, una parte del racconto è dedicata alla sua prima volta, raccontata nei minimi dettagli. La donna che lo ha reso un uomo è stata Sasha Walpole, ex addetta alle stalle reali.

Sebbene Harry non abbia scritto nome e cognome, le sue descrizioni hanno permesso ai cornisti più attenti di identificare la donna in questione. Sasha ha accusato Harry di aver leso la sua privacy e Meghan non ha sopportato il modo in cui il marito ha svelato i suoi più intimi episodi di vita. La Markle, inoltre, avrebbe riservato ulteriori critiche alla cognata Kate Middleton.

La rigidità pretesa a Corte

Meghan ha sempre avuto molte difficoltà ad inserirsi all’interno della Royal Family, soprattutto per la severità imposta dalle etichette reali. Nella docu-serie di Netflix, la Duchessa del Sussex ha rivelato: “Io sono una persona che abbraccia molto. Non mi rendevo conto di quanto potesse essere seccante per molti inglesi”.

Inoltre, Meghan ha anche raccontato un episodio accadutole a Buckingham Palace, durante una cena informale con Harry, William e Kate: “Ricordo di averli accolti in jeans strappati, e a piedi nudi… Ho iniziato subito a capire che la loro formalità, mostrata all’esterno, può proseguire anche nel privato. Sono felice di esser stata me stessa in quell’occasione, senza alcuna preparazione”.

Meghan sparla di Kate ma le foto parlano da sole

Sebbene la Markle abbia sostenuto che la Middleton non sia una persona affettuosa e tendente agli abbracci, la rivista People ha smentito le sue dichiarazioni mostrando alcune foto che ritraggono Kate intenta ad abbracciare il capitano Preet Chandi dopo la sua missione in Antartide. Inoltre, la Principessa del Galles ha anche abbracciato un suo ex insegnante durante un gita in Cornovaglia.

Sempre all’interno della rivista statunitense People, una fonte molto vicina alla Famiglia Reale ha commentato le dichiarazioni di Meghan, sottolineando che Kate: “Saluta tutti con un grande abbraccio ed un bacio”. La stessa fonte ha poi concluso la sua smentita in questo modo: “È amichevole, fa tutto con estrema spontaneità”. Dunque, Meghan Markle fa di tutto per screditare sua cognata Kate Middleton ma, alla fine, è lei stessa ad accumulare figuracce su figuracce.