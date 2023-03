Cristiano Malgioglio la amava: “Amore mio… sono disperato. Ci hai lasciati” | Terribile lutto

Malgioglio confessa qualcosa che non ci saremmo aspettati, ricorda una persona amata e svela il segreto del suo successo.

Cristiano Malgioglio è una delle firme più importanti della musica italiana, un grande artista, tra i migliori cantautori e parolieri della storia e con i suoi testi ha fatto cantare intere generazioni anche attraverso la voce di altri artisti come lui che hanno interpretato le sue canzoni. Tra i grandi nomi della musica italiana che hanno interpretato i suoi testi ricordiamo: Mina, Marcella Bella, Orietta Berti, Franco Califano, Raffaella Carrà, Adriano Celentano, Dori Ghezzi, Loretta Goggi, Pupo, Amanda Lear, Milva, Mónica Naranjo, Rita Pavone, Patty Pravo, Giuni Russo, Ornella Vanoni, Sylvie Vartan e Iva Zanicchi.

La fama con il grande pubblico arriverà, tuttavia, con alcuni brani di successo interpretati dalla grande Mina come l’indimenticato successo L’importante è finire, scritta nel 1975, e Ancora ancora ancora del 1978 che sono ancora oggi tra i capisaldi della musica italiana. Ma come ricorderete Malgioglio ha anche scritto la hit di Pupo, Gelato al cioccolato.

Oggi Cristiano Malgioglio è reduce dal successo di Tale e quale show al quale ha preso parte come giudice, contribuendo a dare prestigio al programma. Ma l’attività di Malgioglio per questa stagione televisiva non si ferma qui perché il cantautore è già al timone di nuovo programma: Mi casa es tu casa e proprio in relazione a questa nuova avventura si è confidato in alcune interviste ricordando la precedente conduttrice del programma.

Malgioglio ricorda Raffaella Carrà

Cristiano Malgioglio ha sempre detto di essere molto legato a Raffaella Carrà, la compianta presentatrice e cantante scomparsa il 5 luglio del 2021 dopo una lunga malattia. Malgioglio era molto amico della Carrà e, fra gli altri, aveva scritto anche per lei un brano intitolato Forte Forte. Il giorno della sua scomparsa il cantautore la ricordò in modo struggente: “Raffaella amore mio… sono disperato. Non posso credere che ci hai lasciati. Sento che mi manca il cuore. Sei stata molto importante per me e adesso ho tante lacrime da versare. Non mi aspettavo questo dolore. Ti amerò per sempre”.

Come abbiamo detto attualmente Cristiano Malgioglio è al timone del programma Mi Casa es tu casa che ha già totalizzato dei buoni ascolti, una delle ultime puntate è stata seguita da 919.000 telespettatori pari al 5,3% di share. Proprio a proposito di questo programma e di Raffaella Carrà, Malgioglio ha fatto una confessione.

La confessione di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio ha rilasciato un’intervista a Radio Corriere Tv, e in questa occasione ha confessato quello che ritiene il segreto del suo successo, ma anche un ricordo dell’amata Raffella Carrà: “Dire ciò che si pensa rafforza, siamo in un Paese libero. Penso che la mia schiettezza sia una delle ragioni del mio successo”.

Su Mi casa es tu casa ha invece dichiarato: “Me l’ha proposto il direttore Coletta. Essendo stato condotto in passato da Raffaella Carrà, all’inizio ero un po’ perplesso perché Raffaella era un gigante e vicino a lei io sono un piccolo granello di sabbia”.