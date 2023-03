Oroscopo: sfortuna senza fine per questi 3 segni zodiacali | Sei tra questi?

Anche per questo mese l’Oroscopo ha colpito ancora. Secondo alcune coincidenze astrali tre segni in particolare sarebbero molto sfortunati negli ultimi giorni di marzo.

In questa vita frenetica che caratterizza il mondo moderno spesso per superare piccole e grandi difficoltà ci affidiamo a qualcosa di superiore, come se ci fosse un’entità che regola le nostre abitudini e la nostra personalità. Infatti, l’essere umano fa riferimento all’Astrologia quando legge settimanalmente o addirittura giornalmente l’Oroscopo nella speranza che questo possa dargli delle risposte o offrirgli soluzioni.

In particolare, l’Oroscopo tenendo conto di alcune specifici movimenti dei pianeti e del loro allineamento con le stelle, suggerisce alcune informazioni circa diversi aspetti dell’esistenza dell’uomo. In effetti, ciò che noi cerchiamo maggiormente nell’Astrologia è scoprire qualcosa in più sul nostro lavoro, sulla nostra sfera amorosa e in generale sul concetto di fortuna.

Proprio su questo è importante riflettere per capire come in realtà è cambiato nel tempo e parte di questo switch derivi proprio dall’avvento dell’Astrologia. Un tempo si credeva che esistessero persone fortunate ed altre meno a prescindere dalle circostanze mentre adesso si è soliti pensare che la fortuna giri come una sorta di ruota e che ciò che domina sia il caso insieme ad una serie di contingenze astrali.

I tre segni più sfortunati di fine marzo

Ed è per questo che ora vi indichiamo secondo quello che si legge sull’Oroscopo i segni zodiacali considerati più sfortunati degli ultimi giorni di questo mese. Stiamo parlando di Leone, Vergine e Cancro. I Leone, purtroppo, sono molto intenti ad aiutare gli altri e a focalizzare tutte le loro energie sul lavoro trascurando se stessi e la loro saluta fisica e mentale.

Questi giorni saranno un banco di prova per i Leone per riprendere in mano le redini della loro vita ed evitare ulteriori fonti di stress. Anche per il segno zodiacale della Vergine le cose non stanno andando nel verso giusto. Questi potrebbero avere delle grosse difficoltà nell’ambito familiare e sentimentale e non riuscire a riconsiderare le loro priorità.

L’amore per i Vergine e i problemi del Cancro

I Vergine, inoltre, in questo periodo di stenti vedranno riemergere alcune fratture amorose e ricadere in rapporti spesso considerati tossici. Un altro segno zodiacale che vivrà momenti ardui è il Cancro che nei pochi giorni che rimangono in questo mese altalenante potrebbero non godere di ottima salute.

In effetti, l’ansia e lo stress per le difficoltà economiche spingeranno coloro nati sotto il segno del Cancro a soffrire di qualche problema fisico e a non sentirsi completamente in forma. Questi momenti complicati per tutti e tre i segni indicati, come detto in precedenza, non dureranno per sempre proprio per il concetto della ruota che gira e Cancro, Leone e Vergine torneranno di nuovo a vedere il sole e la felicità con l’arrivo dei mesi caldi.