Laura Torrisi: “È scomparsa!” la morte improvvisa la distrugge | Situazione straziante

Laura Torrisi dedica un tristissimo post a qualcuno di molto importante per lei, recentemente scomparso facendo commuovere tutto il web. Le sue parole su Instagram sono fortissime.

Laura Torrisi è un’attrice molto importante del panorama italiano con alle spalle diversi film di successo. Di recente la donna ha scelto di esprimersi anche attraverso i social all’interno dei quali condivide attimi della sua vita lavorativa e privata tenendo informati i suoi tanti ammiratori su diverse novità. Non è strano quindi che proprio attraverso Instagram Laura abbia deciso di esprimere il suo cordoglio per qualcuno recentemente scomparso, a cui era estremamente legata.

La dedica è drammatica e tante sono le persone giunte sui suoi social per manifestare il loro amore in questo momento così delicato. Fortunatamente l’attrice può contare sull’amore di sua figlia Martina nata nel 2010 dall’amore con Leonardo Pieraccioni durato sette anni, dal 2007 fino al 2014.

Adesso, però, Laura ha perso un supporto importantissimo e ora niente sarà più come prima. La tristezza è tanta ma bisogna andare avanti per sembrare forte agli occhi di sua figlia e continuare a lavorare senza lasciarsi scalfire dal duro lutto che l’ha colpita. Ma chi riguarda questa dolorosa perdita? Ecco chi è il compagno fidato la cui scomparsa sta facendo soffrire tantissimo Laura Torrisi.

La morte della sua cagnolina Belle

Stiamo parlando, quindi, di Belle la cagnolina con la quale ha passato tanti anni insieme divenendo un vero e proprio pilastro per la sua vita. “Non parlavi la mia lingua, ma conoscevi il mio cuore . E questo passava principalmente da quel tuo modo di guardare dritto negli occhi le persone che amavi. Tu leggevi l’Anima, io lo so. Grazie Belle, per questi meravigliosi anni passati insieme”.

Ha scritto l’attrice con un lungo post Instagram ringraziando Belle “per esser stata una coraggiosa compagna d’avventure, di set e viaggi, per esser stata un’amica vera e leale” e “per avermi insegnato il significato dell’amore INCONDIZIONATO. Un pezzo del mio cuore é e sarà per sempre tuo, Anima speciale”. Una dedica struggente che dimostra il grande amore provato dall’attrice nei confronti di Belle, che ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Laura.

La carriera di Laura Torrisi

Tanti i commenti di solidarietà e supporto sotto al post Instagram della Torrisi: “Solo chi ha un cane può capire il vuoto enorme che lasciano nel nostro cuore e vite. Un abbraccio forte”, si legge scorrendo tra i commenti e ancora : “Lauretta che dolore immenso… solo chi l’ha provato può capire a fondo”. D’altronde in tanti anni sul piccolo e grande schermo Laura si è fatta davvero amare da tutti. Dopo la sua esperienza a Miss Italia ed in seguito al Grande Fratello Laura conosce Pieraccioni che la sceglie per il film Una moglie bellissima.

Da allora il suo successo è stato senza sosta e Laura ha preso parte a diverse fiction come Furore, Din Don e programmi televisivi come Amici Celebrities dove si è messa alla prova a 360 gradi in tutte le pratiche artistiche. Ora la donna dovrà affrontare un lutto immenso ma questa sofferenza non potrà impedirle di continuare a lavorare e ad esserci sia per Martina che per Leonardo, con il quale nonostante sia finita da tempo, i rapporti sarebbero ottimali.