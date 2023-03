Marco Liorni, colpito da un “ictus ischemico” la terribile notizia | Allarmanti condizioni di salute

L’Italia piange per la terribile notizia: lui si è sentito male e ha avuto un ictus, ecco quali sono le sue condizioni di salute.

La triste notizia è arrivata da pochissimo e ha preso tutti contropiede, compreso Marco Liorni. Il malore è sopraggiunto lo scorso 14 marzo è ha costretto il noto conduttore radiofonico in ospedale, dove è ricoverato attualmente.

Nessuno poteva credere che stesse male: lui godeva di buona salute e tutto sommato non ha un’età avanzata. Il suo manager funge da portavoce in questo momento di dolore e ha comunicato ai media che le condizioni dell’artista attualmente sono stabili.

I medici da giorni lavorano instancabilmente per fare in modo che il conduttore, di soli 55 anni, possa tornare a una vita normale. A risentirne di più delle notizia è stato Marco Liorni, preoccupatissimo per il collega con cui faceva coppia fissa per il programma Italia Sì. Ma di chi si tratta?

Il malore improvviso: parla Liorni

Stiamo parlando di Mauro Coruzzi, conosciuto da tutti come Platinette. Le sue condizioni di salute al momento sono stabili, ma ha fatto prendere un grande spavento a tutti. Liorni ha condiviso un messaggio sui social in cui esprime tutta la sua vicinanza a Platinette.

“Il ‘nostro’ Mauro si è sentito male l’altra sera, per fortuna è stato soccorso subito. Dall’ospedale ci dicono che si è trattato di un ictus ischemico”, ha scritto Marco Liorni. Le sue parole sui social hanno commosso e allo stesso momento allarmato tutti: è arrivata una pioggia di commenti sotto la foto e di colleghi che hanno speso belle parole su Coruzzi, augurandogli di riprendersi al più presto.

Il dolore e la solidarietà degli altri colleghi

“Un abbraccio fortissimo da tutta la squadra di Italia Sì”, ha aggiunto Liorni. I due, infatti, lavorano insieme dal 2018, ormai formano una coppia fissa e inseparabile. Tra i colleghi che hanno espresso il loro dolore anche Milly Carlucci, che sui social ha ricordato i diversi momenti trascorsi con Mauro, tra Ballando con le Stelle, Il Cantante Mascherato e molti altri firmati Rai.

“Lui è stato una grande Tigre. L’aveva scelta perché diceva ‘Io proprio non lo sono apparentemente, ma forse lo sono dentro’. Un personaggio di grande cultura, di grande spessore, un uomo profondo. Con una forza di combattente davvero straordinaria. In bocca al lupo, forza, forza, siamo tutti con te!”. Queste le parole di Milly Carlucci che hanno toccato nel profondo il web. Ora non ci resta che aspettare il referto dei medici e augurarci che Platinette si riprenda al più presto e torni sul piccolo schermo con i suoi look stravaganti.