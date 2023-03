Meghan e Harry sono senza soldi | Quanto gli è costata la guerra dalla Royal family?

Meghan e Harry hanno lasciato la Royal Family tre anni fa e da allora ne sono successe di ogni. Oggi la coppia ne sta pagando le conseguenze?

L’uscita di Meghan e Harry dalla Royal Family e il loro trasferimento in America è stato definito con l’appellativo di Megxit ma quanto è costata ai duchi di Sussex questa separazione? Si sa che allontanarsi dalla famiglia reale implica una serie di conseguenze che hanno a che fare non solo con i titoli ma anche con il fattore economico.

A quanto pare, infatti, si vocifera che i duchi stiano navigando in cattive acque perché i benefit economici derivati dal patrimonio reale sarebbero venuti meno e i proventi di Netflix, con il documentario e quelli di Spare, l’autobiografia di Harry a quanto pare non basteranno per sempre. Meghan e Harry dunque sono sul lastrico?

La coppia in questo periodo ha affrontato molte spese e sembrano non passarsela molto bene ma come stanno le cose per davvero? Sembra che dopo l’8 gennaio 2020, giorno in cui se ne sono andati dall’Inghilterra lasciando la famiglia reale, Harry e Meghan hanno cambiato la loro vita per sempre.

Sono passati esattamente tre anni da quell’epocale decisione e come ricorderete Harry, in particolare era felice di allontanarsi dal mondo reale e da tutti gli obblighi della corona, ma soprattutto perché lui in prima persona non voleva più vivere la pressione della stampa, dal momento che i media avevano danneggiato anche sua madre Lady Diana. Volendo essere polemici, mentre affermava ciò tuttavia Harry non ha mai smesso di alimentare la stampa con critiche alla corona e alla Royal Family che non facevano altro che renderlo ulteriormente protagonista, con sua moglie, dei tabloid internazionali, soprattutto dopo l’uscita del documentario e del libro.

Harry e Meghan si stanno impoverendo?

Un dato di fatto è che la vita dei Duchi di Sussex è molto cambiata in questi tre anni e con l’acquisto della villa a Montecito in California e la nascita della secondogenita, Lilibet Diana. Per affrontare gli impegni economici derivanti da queste e altre cose, i due hanno così dovuto stringere accordi per interviste, libri e documentari.

News.au.com ha pubblicato un’analisi che riporta quanto è costata a Harry e Meghan la decisione di allontanarsi per sempre dalla Royal family. Ebbene parliamo di 17,5 milioni di sterline per un valore di 20 milioni di euro. Stiamo parlando di una cifra folle se pensiamo che la lussuosa villa è costata più di 14 milioni di sterline con 9 camere da letto, biblioteca, cinema, palestra, cantina, piscina, campo da tennis e garage con 5 auto con due saune e una sala da tè giapponese.

Le spese sono aumentate

Ma come sono arrivati Harry e Meghan a tutto questo? La verità è che i due hanno anche dovuto affrontare la ristrutturazione di Frogmore Cottage, in Inghilterra, per una spesa di circa 3 milioni di sterline.

Ma a salvarli dal lastrico in realtà ci sarebbero proprio i contratti stretti con Netflix, Spotify e i ricavi del libro che sommati insieme li hanno aiutati, certo, ma non si tratta di entrate eterne, prima o poi finiranno. Quando accadrà come faranno Harry e Meghan? Di certo l’interesse mediatico nei loro confronti svanirà. Il figliol prodigo a quel punto tornerà all’ovile?