Serie TV Netflix Tudum: Torna l'evento esplosivo con The Witcher, Queen Charlotte e molte altre sorprese

Per l’edizione del 2023, TUDUM si presenta più dinamico ed avvincente che mai rispetto alle sue edizioni precedenti.

L’ultimo attesissimo appuntamento con l’evento di Netflix si avvicina e questa volta promette di essere ancora più spettacolare e coinvolgente. A differenza delle precedenti edizioni che si sono svolte in maniera virtuale, Tudum si terrà in Brasile, il 17 giugno, di fronte a una folla di fan entusiasti.

Naturalmente, ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sul canale Youtube di Netflix, garantendo l’opportunità ai fan di tutto il mondo di vivere l’emozione e la magia di Tudum.

Ancora una volta Tudum accoglierà le star più amate del cinema e della televisione, dando spazio a novità esclusive e tantissime sorprese, con l’obiettivo principale di celebrare la produzione originale della piattaforma.

Gli attori e gli artisti di spicco di Netflix, infatti, si riuniranno per condividere con il pubblico nuovi e sorprendenti annunci. Saranno svelate anteprime esclusive di film, trailer, serie TV e documentari, che lasceranno tutti con il fiato sospeso e l’animo colmo di entusiasmo.

Un’anteprima esplosiva: I prossimi film e serie TV da non perdere

Con una line-up che include alcuni dei film più attesi e delle serie televisive di successo, l’evento presenterà segmenti incentrati su film come Extraction, che vedrà la partecipazione di Chris Hemsworth, Heart of Stone con Gal Gadot, Jamie Dornan, Alia Bhatt, Rebel Moon e All the Light We Cannot See del regista Zack Snyder.

L’evento offrirà anche aggiornamenti e anticipazioni sulle serie televisive più amate dagli intrighi medievali di “The Witcher” alle avventure sovrannaturali di “Stranger Things”. Tra queste, spiccano poi “FUBAR”, “Outer Banks”, “Avatar: The Last Airbender”, “Elite”, “Bridgerton”, “Queen Charlotte: A Bridgerton Story”, “Never Have I Ever” e “Squid Game”. Altri titoli saranno “You”, “Emily in Paris”, “Love is Blind”, “Too Hot to Handle”, “Cobra Kai”, “Heartstopper” e “Lupin”. Ecco il trailer dell’evento:

Netflix riduce la condivisione degli account

Nel frattempo, la piattaforma Netflix continua a portare avanti l’iniziativa di reprimere la condivisione degli account, che ora sta attuando nel Regno Unito, dopo aver effettuato tentativi anche in altri territori. Qualche mese fa, infatti, Netflix aveva cambiato le proprie impostazioni, riducendo la condivisione dell’account a un solo nucleo familiare.

Così i clienti del Regno Unito che intendono condividere il proprio profilo con altri al di fuori del proprio nucleo familiare, sono tenuti a pagare una somma di 4,99 sterline mensili. La messa in atto di tale provvedimento in Spagna ha già causato alla piattaforma, tuttavia, la perdita di oltre un milione di abbonati nei primi tre mesi.