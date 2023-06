Serie TV One Piece su Netflix: svelato il nuovo design della nave Going Merry Di Giada Massironi - 7

Cambiamenti in corso per il live-action Netflix di One Piece: un nuovo poster rivela la modifica del design della nave Going Merry.

La serie tv One Piece avrà un nuovo design che corrisponde a un significato particolare attribuito alla nave Going Merry. L’attesissimo live action firmato Netflix è un adattamento dell’omonimo manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda attraverso le pagine di Weekly Shonen Jump (Shueisha) dal 1997.

La serie manga in Giappone ha raggiunto i 1066 capitoli e 104 tankobon, mentre in Italia è edita da Edizioni Star Comics con 102 volumetti disponibili.

Racconta le avventure dei fuggitivi Pirati di Cappello di Paglia alla ricerca del tesoro che renderà il loro capitano, Monkey D. Luffy, il prossimo Re Pirata. A far parte del gruppo ci saranno i protagonisti del manga: Zoro, Nami, Usopp, Sanji e Rufy, pronti a tutto per la gloria del Re dei Pirati.

Un nuovo design per la nave Going Merry

Il nuovo poster è stato condiviso sulla pagina Twitter di One Piece Spoiler e vede come protagonista la nave Going Merry, in una veste completamente nuova. Il design rinnovato segue il nuovo messaggio di cui si riveste il live-action di Netflix: “I pirati stanno arrivando”, si legge.

La Going Merry è la prima nave a grandezza naturale, oltre che il principale mezzo di trasporto della Ciurma di Cappello di Paglia. Il suo design particolare è modellato sulla figura e la personalità del maggiordomo di Kaya, Merry.

Il cast di One Piece

Già agli inizi del 2022 erano spuntate foto che rappresentavano le navi in costruzione per la messa in onda del live-action, la cui uscita è attesa dal 2017. Tra queste, le più conosciute erano la Miss Love Duck e The Dreadnaught Sabre, entrambe in completa sintonia l’universo descritto nel manga di Eiichiro Oda.

La serie televisiva approderà su Netflix a data da definirsi ed è prodotta da Tomorrow Studios, una partnership tra ITV Studios, con Steven Maeda nel ruolo di showrunner e co-sceneggiatore. Matt Owens, invece, è lo sceneggiatore e Marty Adelstein, Becky Clementse Eiichiro Oda sono i produttori esecutivi della serie.

Nel cast vedremo Inaki Godoy nei panni di Monkey D. Rufy, Mackenyu “Arata” Maeda come Roronoa Zoro. Emily Rudd interpreterà Nami, Jacob Romero sarà Gibson, invece, Usopp Taz Skylar sarà Sanji. Mckinley Belcher come Arlong, Jeff Ward nei panni di Buggy “Il Clown”, Vincent Regan di Garp, Ilia Soleys Paulino nel ruolo di Alvida. Morgan Davies sarà Koby, Aidan Scott interpreterà Helmeppo, Peter Gadiot, invece, Shanks “Il Rosso”. Jean Henry sarà Fullbody e, infine, Len-Barry Simons sarà Chew. Ora che è stato rivelato il nuovo poster di One Piece dal design rinnovato, non resta che aspettare l’uscita del trailer ufficiale.