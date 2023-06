Serie TV The Witcher, confermata la quinta stagione: tutto quello che sappiamo sulla serie Netflix Di Giada Massironi - 17

Buone notizie per i fan di The Witcher: a un mese dall’uscita della terza stagione, è già stato confermato il quinto capitolo della serie.

A dirlo è stata proprio la direttrice del cast, Sophie Holland, che ha rivelato in un’intervista esclusiva il rinnovo di personaggi centrali della serie tv.

La Holland ha inoltre svelato che le riprese della quinta stagione inizieranno subito dopo la fine della quarta. La grande macchina di The Witcher non sembra essere destinata a fermarsi, anzi. Tutto è pronto per il nuovo capitolo ispirato alla Saga di Geralt di Rivia.

Con la quarta stagione sarebbero rimaste in sospeso molte trame, “ci sono ancora troppe storie da raccontare“ – spiega Lauren Schmidt Hissrich – ecco perché far terminare The Witcher non è mai stata una possibilità.

Netflix rinnova The Witcher per la quinta stagione

Una delle novità più sorprendenti della nuova stagione è che Henry Cavill abbandonerà il suo ruolo di serial killer di mostri: al suo posto subentrerà Liam Hemsworth. “Siamo tutti entusiasti dell’arrivo di Liam. Deve interpretare Geralt, un personaggio davvero importante, ma ha anche molta energia e l’entusiasmo giusto per farlo”.

Come anticipa il trailer, nella terza stagione ci saranno minacce incombenti da affrontare, che metteranno a dura prova i personaggi dell’universo di The Witcher. Prenderà forma il quinto libro del sequel su cui si basa la serie tv e vedrà Geralt cercare di proteggere sua figlia con l’aiuto della potente maga Yennefer.

Le anticipazioni della terza stagione

La maga Yennefer, incaricata di allenare Ciri nelle arti magiche, li guida verso la protetta fortezza di Aretuza per studiare il potenziale della giovane ragazza. Tuttavia, saranno costretti a prendere una drastica decisione che ribalterà le sorti del loro futuro. Faranno parte del cast di The Witcher 3 Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, MyAnna Buring, Tom Canton, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelsen, Mimî M Khayisa, Royce Pierreson, Wilson Mbomio, Anna Shaffer, Therica Wilson-Read, Cassie Clare, Mecia Simson, Graham McTavish, Bart Edwards, Simon Callow, Liz Carr, Ed Birch e Kaine Zajaz.

Tra i nuovi volti, invece, vedremo Robbie Amell cimentarsi nel ruolo di Gallatin, un combattente nato che guida un’armata di guerrilla Scoia’tael. Meng’er Zhang sarà Milva, una cacciatrice umana estremamente talentuosa. La sua impeccabile mira unita a un grande istinto di sopravvivenza la rendono un avversario da non sottovalutare. Infine, Hugh Skinner interpreterà il Principe Radovid, che si ritrova improvvisamente uomo all’interno dell’Intelligence Redaniana. Esteta per eccellenza, il Principe Radvid è un vero e proprio playboy reale che arricchirà la trama grazie al suo carattere fumantino.

The Witcher 3 sbarcherà su Netflix Italia il 29 giugno e sarà divisa in due parti: i primi otto episodi verranno rilasciati nella data indicata, mentre gli ultimi tre arriveranno un mese dopo, il 29 luglio.