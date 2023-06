Serie TV Il Super più potente di The Boys sarà uno dei protagonisti dello spin-off Gen V Di Federico Del Ferraro - 15

Gen V sarà il primo spin-off live action del famoso show di casa PrimeVideo e potrebbe includere un Super particolare.

The Boys è la serie Amazon che tratta di supereroi ma con un’impronta assolutamente originale. Il merito è di Garth Ennis e Darick Robertson, gli autori del fumetto originale omonimo, e di Eric Kripke, lo showrunner che ha compreso le potenzialità di una trasposizione televisiva. La storia segue il gruppo di superumani chiamati appunto i Boys che combattono l’azienda Vought e i suoi Super, i quali usano i propri poteri per tornaconto personale senza preoccuparsi di danneggiare o uccidere gli altri – ma rimanendo comunque puliti agli occhi del mondo.

The Boys: Gen V si propone invece di cambiare tono. Ad Eric Kripke si affiancano Evan Goldberg e Craig Rosenberg per raccontare le vicende di un gruppo di giovani Super in fase di addestramento presso la scuola per Super chiamata Godolkin University School, di proprietà della Vought International. In The Boys è stato recentemente presentato un personaggio che crediamo sarebbe l’aggiunta perfetta a Gen V per ampliare la sua storia e tendere un filo fra i due prodotti.

Chi è il Super che comparirà in Gen V?

La terza stagione di The Boys ha introdotto un personaggio che ha tutte le caratteristiche giuste per partecipare a Gen V con un ruolo di rilievo. Parliamo di Ryan Butcher, figlio di Patriota, eroe di punta della Vought, e di Becca, ex moglie di Billy Butcher. Il giovane è stato presentato come un Super dai poteri davvero devastanti, e si sta avvicinando sempre di più a suo padre Patriota.

Tutto questo si sposa perfettamente con l’idea che Ryan possa entrare all’università Godolkin della Vought per diventare ancora più forte. Anche ideologicamente la scelta appare congrua, dato che la vicinanza a Patriota è sinonimo per il ragazzo di vicinanza alla Vought International e alla Godolkin University School, un luogo dove i Sette sono un assoluto punto di riferimento.

Ryan potrebbe ampliare la sua storia in Gen V

La partecipazione di Ryan nello show spin-off funzionerebbe per il personaggio stesso anche ai fini della storia, in quanto gli consentirebbe di avere più spazio e un’evoluzione molto interessante. Non è detto infatti che The Boys 4 avrà modo di ampliare più di tanto la storia di Ryan nel mezzo di tutto ciò che c’è da raccontare, e Gen V sarebbe una soluzione perfetta a questo problema.

L’interprete di Ryan Butcher, Cameron Crovetti, non figura nella cast list parziale che si ha a disposizione per Gen V, ma questo non vuol dire che il personaggio non potrà fare un’apparizione o diventare un comprimario fisso anche nel futuro dello spin-off. Gen V dovrebbe arrivare in streaming su PrimeVideo nel 2023, mentre per la quarta stagione di The Boys ci sarà da aspettare l’anno prossimo.