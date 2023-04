Concluse le riprese di The Boys 4 | Due foto dal set di Quaid e Fukuhara

Ed è buona! The Boys 4 ha ballato il suo ultimo ciak pochi giorni fa e per festeggiare ci hanno dato due foto molto insanguinate dal set.

The Boys 4 è sempre più vicina ogni giorno che passa, ma adesso ha fatto un salto significativo verso il momento in cui arriverà nelle nostre librerie digitali. Pochi giorni fa si sono concluse le riprese per la quarta stagione ed il creatore della serie, Eric Kripke, ha condiviso sul suo profilo Twitter due selfie direttamente dal set per festeggiare. Le foto, sebbene semplici selfie con gli attori Jack Quaid e Karen Fukuhara, sono in pieno stile The Boys.

La serie è l’adattamento del fumetto di Garth Ennis e Darick Robertson, e dal suo debutto nel 2019 ha raccolto una grandissima vastità di pubblico ed apprezzamenti grazie alla sua rappresentazione di un mondo supereroistico meno patinato e più sanguinoso. The Boys è in rapida espansione e, dopo lo spin-off animato The Boys presenta: Diabolico!, è pronto ad offrire agli spettatori The Boys: Gen V, un secondo spin-off basato su un arco narrativo del fumetto già citato.

“That’s a wrap on Season 4!”

Eric Kripke ha scritto così sul suo account Twitter: “2 AM. Siamo esausti. Insanguinati. Ma vittoriosi. Il mio cuore è pieno di amore e gratitudine per questo fantastico cast e questa crew. ABBIAMO FINITO LA STAGIONE 4, STRONZI”. Con una aggressività chiaramente giocosa ed in linea con il mood dello show, Kripke annuncia la chiusura delle riprese. Nonostante l’orario e la stanchezza, non manca di sottolineare la sua stima per tutti coloro che hanno lavorato con lui ed hanno reso The Boys 4 possibile.

Manca ancora molto da aspettare però. Sia la prima che la seconda stagione hanno impiegato dieci mesi per passare tutta la post-produzione ed arrivare al pubblico, mentre la terza stagione è stata leggermente più rapida con i suoi nove mesi. Questo significa che The Boys 4 sarà ancora nelle sale di montaggio fino ad almeno gennaio 2024, per poi prepararsi all’uscita. Quindi vedremo prima Gen V che The Boys 4.

Cosa sappiamo su The Boys 4?

Che The Boys 4 sarebbe stata una delle stagioni più sanguinose finora lo sapevamo già grazie ad altre foto arrivate dal set. Uno degli avvenimenti rimasti in sospeso è l’elezione a Vicepresidente degli Stati Uniti, carica per la quale si è candidata Victoria Neuman, l’oppositrice politica di Vought e Super segreta. Lo scontro diverrà più vivo che mai e vedrà l’aggiunta di svariati nuovi Super per rendere le cose sempre più frizzanti.

Ai volti che già conosciamo si aggiungeranno Susan Heyward (Orange Is The New Black), Valory Curry (House of Lies), Jeffrey Dean Morgan (The Walking Dead), Rosemary DeWitt (La La Land), Rob Benedict (Supernatural) ed Elliot Knight (C’era una volta).

The Boys è disponibile in streaming con normale abbonamento su Amazon PrimeVideo.