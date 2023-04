Mare Fuori, l’attore di Carmine inondato di gioia: lieto evento in arrivo | FOTO

Massimiliano Caiazzo inizia un nuovo capitolo della sua vita dopo la fine della terza stagione di Mare Fuori. Scopriamone i dettagli.

Mare Fuori è la fortunata serie televisiva che ha fatto appassionare milioni di italiani alle vicende dei ragazzi napoletani rinchiusi in un carcere minorile partenopeo. Questa prison drama fiction racconta le vite distrutte e corrotte di alcuni giovani galeotti di Napoli che si ritrovano dietro le sbarre per diversi errori commessi a causa delle loro famiglie d’origine.

La maggior parte di loro vuole riscattarsi, riuscendo ad uscire dal penitenziario e cominciare una nuova vita lontana dal mondo della criminalità. Il pubblico si è sempre di più appassionato delle storie dei ragazzi e stagione dopo stagione hanno scoperto le loro vite. La terza stagione della serie è andata in onda su Rai2 tra febbraio e marzo scorsi e lo share ottenuto ha permesso di confermare anche la quarta stagione.

Mare Fuori ha riscosso molto successo sia per gli sceneggiatori ma anche, e soprattutto, per gli attori che formano il cast della serie. Tra i personaggi più amati, abbiamo Carmine Di Salvo, interpretato da Massimiliano Caiazzo. L’ultima stagione ha appassionato di più perché tra lui e Maria Esposito, interpretata da Rosa Ricci, è scoccata la scintilla. I due sono come i moderni Romeo e Giulietta, dato che appartengono a due famiglie rivali.

Massimiliano Caiazzo è stato talmente bravo a calarsi nei panni di Carmine che la critica lo ha premiato. Dopo anni di fatiche, studi e impegni, alla fine, il giovane attore è stato ricompensato. La sua felicità incontenibile l’ha condivisa immediatamente con i suoi followers di Instagram.

Il premio tanto atteso da Massimiliano Caiazzo

L’attore del 1996 ha concluso in modo ottimale la terza stagione di Mare Fuori e, nell’attesa dell’inizio delle riprese della quarta stagione, Massimiliano ha potuto gioire per un premio alla carriera conferitogli poco tempo fa.

Recentemente, ci sono stati i Ciak d’Oro 2023 Serie Tv, vale a dire la prima edizione del premio dedicata ai prodotti tv che sono usciti tra il 1° gennaio 2022 e il 15 febbraio 2023. Sul sito ciakmagazine.it sono stati registrati più di 660 mila voti che hanno proclamato i diversi vincitori del premio. Tra questi c’è anche Massimiliano Caiazzo.

La foto della vittoria

L’attore ha subito pubblicato una fotografia che lo ritrae felice e vittorioso con i suoi premi Ciak. Massimiliano, infatti, ha vinto come Miglior protagonista pubblico under 30 e Miglior Serie pubblico under 30, ottenuto da Mare Fuori 3.

Massimiliano Caiazzo ha così commentato la sua foto sui social: “Il mio più grande grazie va a voi che avete votato e ai miei compagni di viaggio non avete smesso mai di dare amore a questo progetto e a questi personaggi”.