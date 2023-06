Cinema Venom 3: chi scrive, dirige e recita nel film e tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 12

Venom non ha ancora finito di spaventare e salvare i cittadini di New York City. Ecco cosa sappiamo sul terzo capitolo della saga.

Venom è senza dubbio uno dei personaggi Marvel Comics più carismatici di sempre. Il suo look, le sue storie e lo stile che caratterizza le sue tavole lo rendono uno dei centri nevralgici del fumetto americano. La sua rivalità con l’Uomo Ragno poi è straordinaria ed ha creato negli anni narrazioni splendide. Nel 2018 però esce un film Sony – dunque slegato dall’MCU, almeno all’inizio, e facente parte invece del Sony’s Spider-Man Universe – in cui il Simbionte e Peter Parker non si sono mai conosciuti.

Queste le premesse della trilogia di Venom con Tom Hardy nel ruolo del protagonista, un giornalista che viene infetto dal simbionte Venom e che risponde al nome di Eddie Brock. Il film, diretto da Ruben Fleischer, ha incontrato una ricezione fredda, rimandando a settembre la pellicola per i personaggi poco interessanti ed una atmosfera indecisa tra l’azione supereroistica, il dramma e la commedia (oltre che gli effetti speciali poco convincenti).

Una sorte simile è toccata a Venom – La furia di Carnage, sequel diretto da Andy Serkis in cui Eddie Brock prima infetta e poi si scontra con il folle Cletus Kasady, interpretato da Woody Harrelson e posseduto dal simbionte Carnage. Ancora una volta la debolezza di personaggi, dialoghi e CGI non ha convinto appieno il pubblico. Gli incassi sono stati comunque positivi per entrambi i prodotti e quindi fu ufficializzato un terzo capitolo: ricapitoliamo cosa ne sappiamo al riguardo.

Informazioni ufficiali su Venom 3: data, sceneggiatura, regia, cast

Venom 3 è ufficiale, ma ancora astratto. Agli occhi del pubblico il progetto si basa su contratti e annunci degli addetti ai lavori, ma purtroppo non ci sono ancora date certe o, ancora peggio, filmati ufficiali da poter mostrare. Sappiamo però qualcosa di interessante sullo stato dei lavori però: Tom Hardy, protagonista e produttore, torna a collaborare alla sceneggiatura dopo aver contribuito a La furia di Carnage; i primi due capitoli portavano la firma di Kelly Marcel (già sceneggiatrice di Saving Mr. Banks e Cinquanta sfumature di grigio) che in questo terzo episodio, oltre a sceneggiare, farà il suo debutto alla regia, andando a sostituire Andy Serkis.

Sulla trama non abbiamo informazioni, ma come sempre quando si tratta di adattamenti, possiamo far partire la speculazione dal materiale originale. In questo caso parliamo di Patrick Mulligan, detective di polizia interpretato da Stephen Graham, che nei fumetti diventa l’ospite del simbionte Toxin, poi passato ad Eddie Brock stesso tramite il villain Blackheart, in un momento in cui Brock e Venom si erano separati. Purtroppo tutto questo è solo aria fritta, e non c’è a disposizione nemmeno una cast list per trovare nuovi indizi.

Dove verrà distribuito Venom 3

Per quanto le ricezioni non siano state accomodanti, entrambi i film di Venom hanno ottenuto ottimi incassi superando il miliardo di dollari insieme. Per questo motivo un’uscita in sala di Venom 3 è quantomeno scontata, ma ancora da ufficializzare (così come la data di uscita). Per quanto riguarda lo streaming in Italia, il primo Venom è disponibile su quasi tutte le piattaforme (Netflix, Disney+, PrimeVideo Sky Go), mentre La furia di Carnage solo su Netflix e Sky Go (e su PrimeVideo a pagamento). Non sappiamo ancora dove e quando arriverà Venom 3 dopo essere passato per la sala.

Infine, è da tenere un’occhio vigile su Venom e l’MCU, in quanto dopo l’apparizione del simbionte di Sony in Spider-Man: No Way Home, è possibile che il leggendario villain possa unirsi all’universo narrativo dei Marvel Studios.