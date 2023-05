Cinema Venom potrebbe apparire in Avengers: Secret Wars | Rispettato l’accordo tra Marvel, Sony e la storia dei fumetti Di Noemi Didonna - 5

In serbo per Peter Parker c’è una storia vincente iniziata da Spider Man: No Way Home ma che culminerà proprio in Avengers: Secret Wars.

Novità in arrivo per l’Universo Marvel che continua a stupire i suoi innumerevoli fan in giro per il mondo con le sue storie avvincenti. L’ultimo film dedicato a Spider Man, Spider Man: No Way Home ha una scena post crediti che spoilera la presenza di un personaggio importantissimo forse presente in Avangers: Secret Wars. Si tratta di Venom interpretato dal grande Tom Hardy a cui sono stati dedicati lungometraggi indipendenti e a sé.

L’attore inglese ha portato in vita il personaggio di Brock nella saga di Spider Man targata Sony nel 2018 e nel sequel del 2021 Venom: Let There Be Carnage. Ma ciò che fa più discutere è la breve apparizione di Hardy e del suo Venom proprio in Spider Man: No Way Home che potrebbe presagire un futuro abbastanza pericoloso per lo Spider Man di Marvel.

Tom Holland ha già combattuto diversi nemici sin da quando il suo personaggio è comparso per la prima volta sul grande schermo in Captain America: Civil War nel 2016 ma ovviamente non tutti i villains sono stati affrontati e di carne al fuoco ce n’è in abbondanza.

L’incantesimo di cancellazione della memoria fallito del Dottor Strange finisce per portare numerosi cattivi da altri universi come Willem Dafoe, Alfred Molina, Jamie Foxx e Rhys Ifans Thomas Haden Church i quali hanno ripreso, così, seppur brevemente i loro ruoli. Tra questi c’è stato anche Venom, sopraggiunto durante i post crediti e sebbene per poco tempo prima di essere riportato nella sua realtà, la sua presenza comporterebbe un cambiamento colossale.

La storia tra Venom e Spider Man

Le vicende che collegano Venom e Spider Man risalgono al 1984 quando nella Secret Wars della Marvel Comics, Peter Parcker si legò per la prima volta a Venom con lo scopo di ottenere un nuovo costume. Infatti, nella versione fumettistica, Spider Man cerca invano di riparare una tuta danneggiata che inaspettatamente rilascia Venom, simbionte dall’aspetto amorfe il quale per sopravvivere si unisce ad un ospite, in genere umano. Così, il costume rosso e blu diventa un elegante costume bianco e nero con il quale Parker agisce per un po’ ignaro dei pericoli.

Tuttavia, in seguito alle Segret Wars, Peter ha cercato di rimuoverla tramite l’aiuto di Reed Richards dei Fantastici Quattro quando questa ha cominciato a comportarsi stranamente. Successivamente Venom si è legato al suo umano più noto Eddie Brock, nemico giurato di Spider Man e poi ancora a Mac Gargan, Lo Scorpione, fino ad arrivare al compagno di classe di Peter Parker, Flash Thompson (Agente Venom) prima di unirsi nuovamente a Brock e poi a suo figlio. Il fatto che ciò sia avvenuto durante la Secret Wars della Marvel Comics suggerirebbe un possibile debutto di Venom nell’universo nel Marvel in corrispondenza del film Avengers: Secret Wars.

Venom nello Spider Man della Marvel

Prima di questa famigerata scena di Venom in No way home i mondi dello Spider Man ella Marvel e il Venom di Sony erano più che distanti ma l’ultimo film dedicato al supereroe ha cambiato le carte in tavola quando alcuni nemici e addirittura i due celebri Spider Man della Sony sono comparsi nella versione targata Marvel. Ecco che il legame tra gli Studios Marvel e Sony si è, così, rafforzato e dopo aver condiviso Spider Man le due major potrebbero farlo anche con Venom pronto a manifestarsi in Avengers: Secret Wars leganodsi probabilmente, così, a Peter Parker.

Qual è allora il futuro di Holland negli Spider Man della Marvel? Non è ancora chiaro: intanto, la trama del capitolo 4 è pronta e una nuova trilogia con un protagonista più maturo e grande potrebbe essere sviluppata. Se Spider Man 4 esce prima di Avengers: Secret Wars allora ci sarebbe già un’ottima base per la quinta parte della saga con la possibilità di costruire una trama più approfondita su Venom e sulla sua connessione con Parker. Il punto di svolta sembra essere quindi Avengers: Secret Wars all’interno del quale sia il destino Spider Man che di Venom potrebbe iniziare a prendere veramente forma.