Cinema Transformers – Il risveglio: data di uscita, cast, trama e tutto quello che sappiamo Di Federico Del Ferraro - 14

La scintillante ed esplosiva serie cinematografica di Transformers torna nelle sale questa estate. Ecco quello che c’è da sapere.

I Transformers arrivano al cinema nel 2007 per via di Michael Bay e da allora sono diventati fra i film più appariscenti e remunerativi degli ultimi decenni. Basati sui giocattoli della Hasbro diventati celebri fra gli anni Ottanta e Novanta, Transformers mette il conflitto fra le varie fazioni di alieni al centro, contrapponendo i buoni guidati da Optimus Prime ai Decepticon di Megatron.

Negli anni Novanta però era andata in onda una serie animata chiamata in Italia Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat, o più brevemente, Biocombat. In questa serie – vincitrice di Emmy – apparivano altri tipi di Transformers oltre agli Autobot e ai Decepticon: parliamo dei Maximal, i Predacon e i Terrorcon. Questi, invece di assumere forme meccaniche come i loro simili, hanno prediletto invece forme bestiali. Il risveglio propone quindi un reboot della serie animata ed introduce nell’universo cinematografico questi nuovi clan di robot.

Cast e regia di Transformers – Il risveglio

Transformers – Il risveglio rimane in continuità con i sei film usciti finora e allo stesso tempo è il punto di partenza per la storyline dei clan bestiali. Il suo concepimento è subito successivo a Bumblebee, sesto ed ultimo film della serie finora, e sarebbe dovuto essere diretto dallo stesso regista, Travis Knight. Venne avviata la stesura di due sceneggiature ed a spuntarla fu infine quella di Joby Harold ispirata a Biocombat. Viene ingaggiato quindi Steven Caple Jr. (Creed II) alla regia ed ufficializzato il titolo Transformers – Il risveglio (Rise of the Beasts in inglese).

Nel cast de Il risveglio troviamo Anthony Ramos e Dominique Fishback come protagonisti, Luna Lauren Vélez e Tobe Nwigwe. Questi gli attori che vedremo in carne ed ossa, affiancati poi dai doppiatori per i robot che sono Peter Cullen, Peter Dinklage, Pete Davidson, Liza Koshy, Michelle Yeoh, Cristo Fernandez, David Sobolov, John DiMaggio, Michaela Jaé Rodriguez e Ron Perlman.

La trama di Transformers – Il risveglio e i clan robotici

Non ci sono dettagli precisi sulla trama de Il risveglio, ma i vari trailer e ciò che già sappiamo su Autobot, Decepticon e Maximal ci danno una mano a ricostruire la vicenda. Noah Diaz (Anthony Ramos) è un ex militare esperto di elettronica che finirà per conoscere ed allearsi con gli Autobot di Optimus Prime; contemporaneamente, Elena Wallace (Dominique Fishback) è una archeologa ed entrerà in contatto con un artefatto legato alle fazioni di Maximal, Predacon e Terrorcon, risvegliandoli.

La storia sarà ambientata dopo Bumblebee, nella prima metà degli anni Novanta tra New York e Perù, dunque Autobot e Decepticon ancora non sono entrati nel pieno dello scontro. L’entrata in scena delle tre nuove fazioni porterà ad alleanze e conflitti: senz’altro Optimus Prime ed Optimus Primal – leader dei Maximal – si uniranno nella lotta ai Predacons e ai Terrorcon guidati da Scourge (Peter Dinklage).

Quando uscirà Transformers – Il risveglio?

Le riprese per Transformers – Il risveglio sono partite a giugno 2021 e si sono concluse quattro mesi dopo, a ottobre 2021. Dopo un lungo impegno per lo sviluppo degli effetti visivi, il settimo capitolo dei Transformers sarà nelle sale italiane dal 7 giugno 2023.