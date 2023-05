Cinema Fast & Furious sta per tornare: l’ultimo viaggio è arrivato per Vin Diesel e il suo personaggio Di Noemi Didonna - 13

I protagonisti di Fats & Furious stanno tornando nell’ultimo capitolo di una delle saghe più celebre del cinema. Rilasciato ora il trailer!

Un nuovo e ultimo capitolo della saga cinematografica più sensazionale di sempre sta per arrivare a maggio. In occasione dell’uscita del film ecco che l’Universal ha deciso di rilasciare il secondo trailer di Fast X questa volta più lungo e dettagliato ricco di alcuni piccoli indizi sull’incredibile avventura riservata ai protagonisti del film.

Vin Diesel è pronto a dire addio al personaggio che ha interpretato per oltre vent’anni Dominc Toretto non prima però di aver affrontato insieme alla sua famiglia e ai suoi amici un ultimo sensazionale viaggio. Stando ad alcune indiscrezioni, quindi, Fast X dovrebbe essere la prima metà di un atto conclusivo diviso in due parti dando così possibilità alla storia del franchising di svilupparsi ancora di più.

Nel film, quindi, dovrebbero tornare vecchi volti familiari della saga ma come il trailer stesso suggerisce verranno introdotti anche personalità di alto profilo primo fra tutti Jason Momoa in qualità del principale cattivo Dante. In più, si aggiungono al cast il figlio di Hernan Reyes, Brie Larson nei panni di Tess, la figlia di Mr. Nobody e un nuovo alleato nella gang di Dom.

Insieme alla data ufficiale di uscita di Fast X, il 18 maggio di quest’anno ecco che viene pubblicato un secondo trailer più preciso e chiaro che mostra un Dominc in difficoltà con il villain interpretato da Momoa: riuscirà Toretto a proteggere ancora una volta la sua famiglia?

Il trailer di Fast & Furious 10

Il trailer di Fast X rivela diversi spoiler sulla parte finale dell’adrenalinica saga cinematografica. Intanto, l’antagonista per eccellenza Dante è alla disperata ricerca di vendetta e inizia una caccia contro Dom e la sua famiglia in nome di suo padre Herman Hays morto in Fast X. Il trailer, quindi, mette l’accento su quanto siano importanti le motivazioni della sua pazzia e del suo agire incontrollabile.

In effetti, Dante ha in mente di far saltare la Città del Vaticano con una gigantesca bomba roteante, un omaggio, forse, ai Predatori dell’Arca Perduta. In più, poi durante il trailer si assiste ad una frase emblematica di Cipher nei confronti di Dom quando afferma “Il diavolo sta arrivando”. Probabilmente si riferisce al fatto che il cyberterrorista malvagio di Cipher è tutt’altro che un alleato di Dominic e la famiglia.

Come finisce Fast X

Il trailer della decima parte di Fast & Furious ha davvero entusiasmato i fan di tutto il mondo di questo assurdo franchise cinematografico. Una clip che in pochi minuti riesce a far vedere al pubblico diversi aspetti del film tra cui le alleanze tra personaggi, vecchie glorie e nuovi villani. Insomma, da Fast X ci si aspetta avventure a colpi di batticuore seppur dovrà tener conto di sbrigliare i vari nodi narrativi in quanto giunto al suo definitivo epilogo.

Dal trailer, però, si evince che come in molti film targati Fast & Furious a fare da vero padrone nel film è il gusto dell’eccesso ed effetti speciali incredibili. Nel video di anticipazione, quindi, si lascia grande spazio agli inseguimenti, alle macchine nuove e allo scontro con Dante, Jason Momoa, in quello che potrà essere la fine per Dominic Toretto ma anche per la sua famiglia.