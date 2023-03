Fast X: data di uscita, cast, trama, trailer e tutto quello che sappiamo

Dopo tre decenni di motori, scontri e nemici siamo all’ultima corsa per Dominic Toretto e la sua famiglia.

Fast & Furious è una saga che verrà ricordata negli anni per svariati motivi. La serie nasce nel 2001, figlia dei suoi anni e del fenomeno del car tuning che in quel periodo era molto in voga (e che divenne mainstream anche grazie a Fast & Furious stesso). Film dopo film la saga ha lasciato le piste clandestine ed è diventata sempre più action pura, trasformando gli illegali corridori guidati da Dom Toretto in nemici del crimine.

Ora la famiglia deve affrontare un’ultima minaccia che, stando alle dichiarazioni del cast, sarà una prova così impegnativa da necessitare di due appuntamenti per svilupparla appieno. È così che avremo Fast X nel 2023 ed infine la seconda parte, Fast & Furious 11, a seguire. Torneranno i nostri personaggi preferiti e se ne aggiungeranno di nuovi per un’azione a motori che si espanderà in varie location mozzafiato. Ma a così breve distanza dal decimo capitolo cosa c’è da sapere?

Cosa sappiamo della trama di Fast X

Fast X mischierà passato e presente della serie per presentare la nuova minaccia. Il nuovo villain sarà infatti Dante, figlio del criminale brasiliano Hernan Reyes, già nemesi della gang Toretto in Fast & Furious 5. Sono passati 12 anni dalla morte di Reyes e Dante ha passato tutto questo tempo a studiare Dominic al fine di attaccarlo e sottrargli tutto ciò che ha di più caro. Finalmente in azione, Dante si unisce alla terrorista Cipher e sarà il nemico da fermare.

Toretto si renderà conto troppo tardi che il vero bersaglio di Dante è Brian, figlio di Letty Ortiz e dello stesso Dom. Nella vicenda si incroceranno gli interventi dei vari alleati e di Cipher, dipanando l’azione da Los Angeles a Roma, da Londra al Brasile, dal Portogallo all’Antartide. Questa scala massiva di location e personaggi è il motivo principale per cui Fast X è stato diviso in due film che potranno dare il giusto tempo a tutti gli eventi.

Trailer, cast e data di uscita di Fast X

Il trailer di Fast X dura quasi quattro minuti ed è ricolmo di azione. Solo questo ci fa ben capire che Fast X sarà un degno capitolo della saga, con il tema della famiglia al centro. Dante vuole strapparla a Dom, così come Dom la strappò al criminale quando uccise suo padre Hernan. Dom e Letty decidono di rischiare tutto per salvare Brian e le persone a cui tengono, anche se significa che uno di loro potrebbe non tornare vivo dallo scontro.

Vediamo tutti i volti che abbiamo imparato ad amare (o odiare in alcuni casi). Il cast è numerosissimo e comprende i personaggi principali di Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, John Cena, Sung Kang, Nathalie Emmanuel, Charlize Theron, Helen Mirren, Jason Statham, Lucas Black, Bow Wow, Jason Tobin e Anna Sawai.

Fra i nuovi arrivi troviamo in primis Jason Momoa come Dante Reyes, Daniela Melchior, Brie Larson, Alan Ritchson, Rita Moreno e Leo Abelo Perry.

Fast X uscirà nelle sale italiane il 18 maggio 2023.