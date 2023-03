Luther – Verso l’inferno: il film adrenalinico Netflix con Idris Elba | Recensione

Luther – Verso l’Inferno, è il nuovo film diretto da Jamie Payne e interpretato da Idris Elba, da poco disponibile su Netflix.

La pellicola risulta essere un’avventura adrenalinica che riesce a non deludere ma che al tempo stesso non sorprende. Si tratta di una naturale prosecuzione della serie TV britannica di successo “Luther”, che vede come protagonista l’ispettore John Luther (Idris Elba), un detective dall’umanità complessa il quale agisce con dei metodi poco ortodossi.

L’azione durante il film si svolge a ritmo serrato e la tensione non accenna a diminuire per tutta la durata del film. La trama segue Luther mentre cerca di proteggere la giovane Odette Rayne, interpretata da Cynthia Erivo, dalla minaccia di David Robey (Andy Serkis), una versione moderna del Moriarty nemico di Sherlock Holmes a cui gli autori si rifanno per plasmare il villain della storia.

La regia di Payne è abile nel mantenere un equilibrio tra azione e suspense, creando un’atmosfera che tiene lo spettatore incollato allo schermo. I dialoghi, scritti da Neil Cross, lo stesso autore della serie TV, sono taglienti e ben calibrati, e i personaggi sono caratterizzati con profondità e sfumature.

La città di Londra è poi ben sfruttata non rimanendo solo come sfondo ma aiutando ad impreziosire il film.

Cast e protagonista all’altezza

Idris Elba è, ovviamente, il punto di forza del film. L’attore britannico è un talento poliedrico, capace di passare dall’azione alla drammaticità con grande bravura e senza far perdere al personaggio la sua credibilità.

La sua performance in Luther – Verso l’Inferno è impeccabile. Elba percepisce la complessità emotiva del personaggio e la interpreta al meglio, dando vita a un eroe imperfetto ed affascinante.

Anche il resto del cast è all’altezza della situazione: Cynthia Erivo offre un’interpretazione intensa e commovente della giovane vittima che Luther cerca di proteggere, mentre Andy Serkis, nei panni del villain, è perfetto nella sua espressione del male assoluto e senza alcuno scrupolo.

Regia impeccabile

La regia di Jamie Payne in Luther è impeccabile. Payne dimostra di avere un’ottima mano nell’equilibrare la tensione e l’azione della pellicola, mantenendo un ritmo serrato e coinvolgente dall’inizio alla fine. Anche nei momenti di maggior quiete, Payne riesce a mantenere una tensione costante all’interno dell’azione.

La regia del film riesce così a risultare uno dei punti di forza della pellicola.

Per i fan e non

Luther – Verso l’Inferno è adrenalinico e avvincente, offrendo un’esperienza cinematografica coinvolgente e appagante. La sua forza sta nell’abilità di coniugare l’azione con la caratterizzazione dei personaggi e la complessità della sua trama, creando un’esperienza cinematografica completa e soddisfacente.

In conclusione, Luther – Verso l’Inferno è un must per i fan della serie TV e per gli amanti dell’azione e del thriller. Se non siete familiari con la serie la visione potrebbe apparentemente risultare più ostica, ma in realtà anche gli spettatori casuali potranno apprezzare questo film per la sua forza narrativa e le sue interpretazioni di alto livello.