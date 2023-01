Fast X: Vin Diesel ci spoilera la prima immagine di Michelle Rodriguez direttamente sul set

Fast X, il prossimo capitolo della lunga saga Fast & Furious, è ormai alle porte. Mentre i fan aspettano il trailer, la star del franchise Vin Diesel ha pubblicato una foto dal set di Michelle Rodriguez nei panni di Letty Ortiz.

Si avvicina il decimo capitolo

Fast & Furious è una saga decennale, cominciata nel 2001 nel mezzo di gare clandestine ed auto mozzafiato. Negli anni successivi la posta in palio per Dominic Toretto (Vin Diesel) e la sua banda si è alzata sempre più e ci porta a Fast X. Vin Diesel ha voluto stuzzicare la nostra curiosità con la foto di Michelle Rodriguez sul set.

Il film sarà diretto da Louis Leterrier e vedrà la partecipazione di un ensemble cast di alto prestigio fra cui – oltre ai personaggi storici di Vin Diesel, Jason Statham e Michelle Rodriguez – Jason Momoa, Helen Mirren, Brie Larson e Charlize Theron. Ma la lista è ancora lunga.

La Letty Ortiz di Michelle Rodriguez

Letty è un personaggio fisso della saga dal quarto capitolo del 2009, ed ha attraversato molte sfide ed evoluzioni. Inizialmente alleata, fu creduta morta alla fine di Fast & Furious 5 e poi tornata priva di memoria e nel ruolo di villain. Adesso non solo è nuovamente membro della banda di Toretto, ma ne è anche diventata moglie.

La foto postata da Diesel ritrae una Letty felice e sorridente, con un piatto di cibo in mano mentre guarda in basso. I vestiti semplici e chiari ci trasmettono pulizia e serenità, le quali potrebbero significare un momento di pausa dalle loro pericolose avventure. L’immagine trasmette il senso della tranquilla e sicura quotidianità.

A meno che non stiamo guardando un’immagine dei minuti finali del film, dove tutto torna solitamente sotto controllo, questa serenità potrebbe essere spazzata via dall’intervento dei villain di turno, capitanati stavolta da Dante (Jason Momoa).

Il fato di Letty e del resto della banda sembra comunque che rimarrà in stallo per questo Fast X, annunciato come penultimo capitolo della saga. Dopo Fast X, che sarà distribuito a maggio 2022, arriverà Fast & Furious 11, apparentemente ultimo film e pianificato per il rilascio a febbraio 2024. Possiamo ipotizzare che la resa dei conti finale avverrà il prossimo anno, ma è bene che i fan non abbassino la guardia.

Una saga storica

Dopo ben 22 anni e 10 film, Fast & Furious è diventata una saga estremamente popolare. A chiunque è capitato di sentirne parlare o vedere qualche scena. I fan che seguono questi film da anni sono ormai più che affezionati ai personaggi e non vedono l’ora di assistere alle loro nuove avventure.

Vin Diesel scrive sul suo post: “Doing what you love is a blessing… doing it with the people you love… that’s everything.” Che Fast & Furious piaccia o meno, è innegabile che la saga abbia creato ricordi fortissimi sia a quelli che l’hanno creata che a quelli che l’hanno vissuta.