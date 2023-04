Il nuovo trailer di The Witcher 3: Geralt difenderà Ciri usando tutti i suoi poteri

È stato rilasciato il trailer per The Witcher 3 in cui vediamo la Caccia Selvaggia alla ricerca di Ciri e la volontà di Geralt di difenderla.

The Witcher tornerà quest’anno su Netflix. La serie fantasy è nata nel 2019 da Lauren Schmidt Hissrich, già sceneggiatrice di serie come West Wing – Tutti gli uomini del Presidente o un altro gioiellino di Netflix, The Umbrella Academy, ed è ispirata alla serie di romanzi dell’autore polacco Andrzej Sapkowski. Fin dal suo esordio The Witcher è stata apprezzata per il carisma dei suoi personaggi, l’affascinante world-building e l’interpretazione di Henry Cavill nei panni del protagonista Geralt di Rivia.

Ebbene negli ultimi mesi la serie ha ricevuto un duro colpo quando ha annunciato che questa terza stagione sarà l’ultima in cui vedremo Cavill in questo ruolo prima di essere sostituito da Liam Hemsworth. Cavill si è visto costretto ad abbandonare il progetto con l’emergere di discordanze creative molto importanti sul futuro della serie; Liam Hemsworth è principalmente noto per aver interpretato Gale Hawthorne nella saga cinematografica Hunger Games.

Cosa vediamo nel trailer di The Witcher 3?

Il trailer si apre con Geralt che beve una delle pozioni che gli Witcher come lui usano per amplificare i loro poteri. Subito i suoi occhi si tingono di nero e la sua espressione è truce. La voce di Geralt in sottofondo ci dice che “ora, per la prima volta, capisco cos’è la vera paura”, il tutto mentre il guerriero mutante estrae la spada e si pone di fronte ad una silhouette che non riusciamo a distinguere.

Subito dopo vediamo Ciri in fuga da alcuni cavalieri spettrali di Nazgûliana memoria: la Caccia Selvaggia. Questo evento è stato nominato nei romanzi ed è stato al centro del terzo videogioco di The Witcher, da cui prende anche il nome (Wild Hunt). La Caccia Selvaggia vuole Ciri per il Sangue Ancestrale che le dona poteri fortissimi, e Geralt vuole proteggere sia la principessa che il continente intero da questa minaccia.

Infine, dopo alcuni frame in cui vengono mostrati sia Yennefer che Geralt in azione e la scuola di Aretuza, vediamo il trio protagonista apparentemente diviso all’interno di un labirinto. Geralt, Yennefer e Ciri si cercano a vicenda senza trovarsi, ma attirando l’attenzione di una strana creatura che, ancora una volta, è troppo distante e fuori fuoco per essere vista chiaramente.

Quando uscirà The Witcher 3?

Gli otto episodi della terza stagione di The Witcher verranno distribuiti questa estate in due drop a distanza di un mese: il primo volume contenente gli episodi 1-5 uscirà il 29 giugno, mentre il secondo volume contenente gli episodi 6-8 uscirà il 27 luglio. Quindi non dovremo aspettare molto per goderci il finale di stagione e le ultime immagini di Henry Cavill come Geralt.