Finale de Il paradiso delle signore, novità e colpi di scena imperdibili | SPOILER

La ben nota fiction della Rai sta per volgere al termine. Scopriamo che cosa ci riservano le ultime puntate della settima stagione.

Il paradiso delle signore è la fortunata serie televisiva diretta da Monica Vullo e in onda su Rai1 nei pomeriggi dal lunedì al venerdì. Il finale della settima stagione si concentrerà molto su due protagonisti, in particolare sarà incentrato su Gemma e Marco. La donna, infatti, rivelerà all’uomo che il bambino che aspetta è il suo.

Agnese deciderà di dare un cambio drastico alla sua vita e lascerà per sempre l’atelier per trasferirsi a Londra. Nella sua scelta, la donna spera che Armando partirà con lei. Marco annuncerà la sua partenza imminente per l’America per motivi lavorativi e Ferdinando approfitterà della sua assenza per sposarsi con Ludovica.

Gemma non ha ancora detto a nessuno, se non a Marco, di essere incinta. Ma un incidente lo farà capire a tutti. La donna, infatti, si sentirà male e perderà i sensi, come spesso succede alle donne in stato interessante. A questo punto non potrà più tenerlo nascosto e lo rivelerà alle sue colleghe.

Nel mentre, Salvo guarderà Elvira in maniere diversa, rendendosi conto dei suoi sentimenti per la Venere. Ferdinando convincerà Ludovica a sposarlo in pochissimo tempo, proprio quando Marco partirà per l’America. In questo modo, l’uomo si sarà finalmente sbarazzato del suo ipotetico nemico in campo sentimentale.

Il segreto di Adelaide

Marco, doppo essere andato a Ginevra per andare dalla compagna Adelaide, tornerà a Milano. In Svizzera, l’uomo scoprirà un segreto che le anticipazioni non rivelano del tutto. Tuttavia, si può dedurre dal comportamento di Marco che il segreto della contessa riguarda una somma di denaro imponente.

Infatti, Marco avrà la possibilità di saldare le cambiali rimanenti del Bar Bottini, rendendo molto contento Salvatore. Irene potrà chiarire con Alfredo, ma questo suo gesto provocherà un forte dolore a Clara.

Segreti scoperti e debutto imminente

Vittorio verrà a conoscenza di un terribile e spaventoso segreto che riguarda Tancredi. Dopo averlo appreso, però, l’uomo sarà combattuto sul da farsi, vale a dire che avrà dei forti dubbi nel comunicarlo a Matilde oppure no.

Alla fine, Gemma confesserà a Marco che è lui il padre del figlio che porta in grembo. Tuttavia, non sappiamo ancora come reagirà l’uomo. Nel mentre, davanti a Il Paradiso la nuova Galleria Milano Moda è pronta per la sua inaugurazione. Insomma, dall’1 al 5 maggio ci aspetta un finale pazzesco de Il paradiso delle signore.