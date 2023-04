Big Mouth avrà un’ottava stagione, e sarà l’ultima | È record in casa Netflix

Buone e cattive notizie per i fan di Big Mouth: dopo l’imminente settima stagione ce ne sarà un’altra che chiuderà lo show.

Big Mouth è stata ufficialmente rinnovata per una ottava stagione, rompendo un record per Netflix riguardo i suoi show originali. La serie originale Netflix più lunga finora era Grace & Frankie con le sue sette stagioni, ma con questo annuncio Big Mouth si prende il primato. La stagione otto sarà anche l’ultima della serie animata che punta a chiudere il cerchio portando a conclusione anche lo spin-off Human Resources, debuttato l’anno scorso.

Il rinnovo – ed il record – sono le conseguenze di uno show che è stato capace di catturare pubblico e critica come pochi altri, conquistando elogi e premi. L’ottava stagione è diventata ufficiale mentre la settima deve ancora essere distribuita e questo è ragione di gioia e malinconia per i suoi spettatori: sebbene ci sarà un’altra stagione, questa chiuderà definitivamente Big Mouth.

Un successo di Netflix

Netflix sta vivendo un periodo in cui seleziona con cura gli show a cui destinare fondi e quelli invece da tagliare, come Warrior Nun, la commedia Blockbuster o il drama Sex/Life. In un ambiente in cui potenzialmente nessun prodotto è al sicuro, Big Mouth è stata di certo una di quelle eccezioni che confermano la regola. Gli ultimi rinnovi sono sempre arrivati prima del debutto della stagione in uscita e lo spin-off è esso stesso simbolo della fiducia che la produzione riponeva nel progetto.

Anche Human Resources, che si concentra sul mondo dei mostri che vediamo in Big Mouth, sta per giungere a conclusione. Lo spin-off uscirà con la sua seconda stagione quest’anno e con essa finirà, lasciando poi che sia Big Mouth 8 a chiudere il tutto in maniera soddisfacente e definitiva.

Il successo di Big Mouth, che spazia da vittorie e candidature agli Emmy Awards, agli elogi della critica e al miliardo di ore di visione raccolte su Netflix, si deve ad una narrazione che affronta tematiche spesso dimenticate o trattate superficialmente, che vuole porsi come un faro per i giovani con un linguaggio però adulto e cosciente. Molte delle esperienze raccontate sono basate su veri episodi della vita dei loro creatori Nick Kroll e Andrew Goldberg durante le loro diverse adolescenze.

Big Mouth vanta un cast di livello che comprende lo stesso Nick Kroll (The League, What We Do in the Shadows), John Mulaney (Saturday Night Live), Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine), Jordan Peele (regista di Scappa – Get Out, Us, e Nope) e Maya Rudolph (Licorice Pizza, Shrek terzo), quest’ultima due volte vincitrice Emmy per la sua interpretazione di Connie.

Non ci sono ancora date ufficiali per la settima stagione di Big Mouth e la seconda di Human Resources, ma ce le aspettiamo nella seconda metà di quest’anno.